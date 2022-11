Aseguran que la reina Isabel II sufrió una dolorosa enfermedad en sus últimos años

La reina Isabel II ejerció el cargo durante 70 largos años, eso habla que cundo fue su deceso era una persona muy longeva con enfermedades de la tercera edad. Los últimos años a cargo de la realeza británica, sus apariciones en la vida social fueron muy escasas y sin embargo no faltó nunca a sus compromisos más importantes.

La realeza por lo general, cuenta con protocolos muy exigentes donde los miembros no se pueden negar a realizarlos. De hecho, la madre del rey Carlos llegó a recibir a la ex primera ministra Liz Truss dos días antes de fallecer. A pesar de las dolencias que tenía, siempre Isabel contaba con un sentido del deber que le hacía sacar fuerzas de donde no lo había.

La reina Isabel II. Fuente: Archivo.

Tras la muerte de la reina Isabel II, hay muchas preguntas sobre cómo fueron sus últimos años de vida. Unas cuestiones que Gyles Brandreth, un amigo íntimo del Duque de Edimburgo, ha intentado responder a través de la publicación de una biografía sobre la vida de la última reina de Inglaterra: Elizabeth: An Intimate Portrait.

Una de las revelaciones más importantes que saca a la luz sobre el secreto de la realeza, es que la reina habría luchado en secreto contra una forma muy dolorosa de cáncer en el último año de su vida. Esta biografía, concretamente, detalla que la soberana habría padecido una forma de cáncer de médula ósea, cuyo síntoma más común es el dolor de huesos.

La reina Isabel II. Fuente: Archivo.

El certificado de defunción de la reina Isabel II solo registró como causa de su fallecimiento la vejez, ahora podría conocerse la verdadera causa de su muerte. El autor de este texto afirma: "Había oído que la Reina tenía una forma de mieloma, cáncer de médula ósea, lo que explicaría su cansancio y pérdida de peso y esos 'problemas de movilidad", aseguró Brandreth.