Así puedes usar el color rojo y lucir como famosa estas fiestas decembrinas

Las famosas no dejan de impactar en las redes sociales con los mejores looks que fácilmente se pueden recrear para estas fiestas decembrinas en donde la moda, elegancia y glamur siempre se hacen presentes. Por supuesto, las tendencias no se pueden descuidar en lo absoluto y si hace unos días te hablábamos de lo icónico que resulta el verde esmeralda para armar los mejores outfits durante esta temporada, en esta ocasión el rojo intenso es el gran protagonista y sin duda es perfecto para todos los eventos previos a la Navidad.

Si en algo nos hace pensar el rojo es en la época decembrina, la Navidad y el clásico traje de Santa Claus, así que no hay mejor tonalidad que esta para derrochar estilo en los próximos días, ya sea para imponer moda en las reuniones del trabajo, con amigos o familia en posadas o cenas. Una de las mejores partes de este color es que te ayudará a lucir como famosa, pues muchas celebridades incluyendo a Jennifer López han derrochado estilo con looks monocromáticos en los que sólo se aprecia la viveza del tono.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos la guía definitiva con ideas de looks y para saber cómo combinar este color que por décadas se ha asociado con las mujeres más seguras de sí mismas, además que denota una larga lista de cualidades que te ayudarán a presentarte ante el mundo. Lo primero que tienes que saber es que a pesar de lo llamativo que resulta también es ideal para presumir la elegancia y en eso la reina Letizia de España es experta, pues en las últimas semanas ha cautivado a todos imponiendo el rojo primero con un conjunto de falta y chaqueta, ambos de cuero; y después con un look de pantalón de vestir, blusa y abrigo en un intenso rojo Navidad.

El cuero está en tendencia y hasta las royals lo usan. (Foto: EFE)

El rojo se lleva de pies a cabeza. (Foto: EFE)

A esta tendencia de los looks en rojo se ha sumado JLo, quien desde su cuenta de Instagram presumió todo el espíritu navideño al lucir un look monocromático en color "rojo Navidad" y si algo se puede decir de este look es que se debe de llevar hasta en accesorios como lentes y una bolsa de mano. Por supuesto, la seguridad a la hora de lucirlo debe ser clave para estas fiestas decembrinas, pues además de asociarse con el amor, también representa:

Fuego

Calor

Fuerza

Pasión

Emoción

Pasión sexual

¿Lista para ser la más "navideña"? (Foto: IG @jlo)

¿Con qué colores se combina el rojo?

Es importante recordar que el rojo no sólo es magnífico para derrochar estilo en esta temporada decembrina y representar todo lo anterior con los invitados, claro que no siempre se tiene que recurrir a usarlo únicamente en el look. Aunque para muchas personas combinarlo pude ser un dolor de cabeza, lo cierto es que es uno de los más sencillos de estilizar y existe una variedad de colores para ajustarlos a tu estilo.

Y es que así como el blanco o el negro ayudan a neutralizarlo y a restarle protagonismo, otros incrementan su calidez. Así que si durante los próximos días tienes planeado armar tus looks con el color rojo, pero no en atuendos monocromáticos, considera usar alguno de los siguientes colores a la hora de combinarlo.

Amarillo

Azul

Blanco

Gris

Marrón y tonos tierra

Respeta la regla de los 3 colores. (Foto: EFE)

Naranja

Negro

Rosa

Verde

No olvides que puedes usar hasta tres colores en un mismo look y si non tienes idea de por dónde empezar los siguientes looks de famosas te podrán servir de inspiración. ¿Te atreves a lucir el rojo en tus fiestas decembrinas?

El calzado puede ayudarte a completar un look. (Foto: IG @taniarin)

No olvides sumarte a las tendencias como los brillos. (Foto: IG @taniarin)

Un enterizo también es perfecto para lucir icónica. (Foto: IG @maribelguardia)

Las mangas largas son el mejor acompañante de escotes pronunciados. (Foto: IG @adamarilopez)

El rojo también representa juventud. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Los vestidos entallados son ideales para mostrar tu lado más sensual. (Foto: IG @andreamezamx)

