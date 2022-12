Mariana González conquista París con look de lentejuelas

Mariana González Padilla, mejor conocida como la "Kim Kardashian Mexicana", está de vacaciones por Paría, Francia, y en su viaje le ha hecho honor a su apodo, pues ha conquistado el mundo de la moda y la belleza con los mejores looks. Al ser considerada como toda una diva y empresaria relacionada a la industria de la ropa, no sorprende que siempre lleve las tendencias del momento como hace unos días con un arriesgado vestido de cuero y abrigo de peluche; sin embargo, en esta ocasión rompió todos los esquemas al lucirse con un outfit de lentejuelas.

Las prendas de lentejuelas se han convertido en la sensación del invierno y es que resultan perfectas para armar los mejores atuendos para las posadas, Navidad e incluso para el Año Nuevo y con las cuales causar sensación. Por supuesto, esisten muchas formas de lucirlas y conseguir una imagen muy glamurosa y brillante, entre ellas destaca la de la novia de Vicente Fernández Jr., quien conquistó París con su acertado look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana González compartió una sesión de fotos desde un lujoso restaurante y con sus imágenes demostró que las brillantes lentejuelas también son ideales para lucir elegante y derrochar estilo. Para la ocasión, la guapa empresaria apostó por un vestido de colores y diseño de zigzag para imponer moda navideña; la mejor parte es que esta combinación es antiedad, por lo que las más jovencitas y mujeres de más de 38 años pueden lucirlo sin problema alguno.

La "Kim Kardashian Mexicana" causó furor con este look. (Foto: IG @marianagp01)

El vestido con el que la participante del reality show “Rica, Famosa, Latina” acaparó todas las miradas no sólo destaca por lentejuelas de colores como el dorado, rosa, negro o plateado, sino también por un diseño que resulta muy favorecedor para la figura gracias a una silueta entallada que permite dejar a la vista cada una de las curvas. Por supuesto, Mariana González es el mejor ejemplo de ello, pues sus outfits siempre destacan por presumir una figura curvilínea de impacto.

Asimismo, salta a la vista un cuello redondo y un par de mangas largas que no sólo dan un toque muy elegante a la figura, sino también perfectos para poder usar un vestido en esta temporada de invierno en la que el frío siempre sorprende. En esta ocasión la novia de Vicente Fernández JR. no dejó ver el largo de la prenda, aunque fiel a su estilo no sería sorpresa ver una minifalda o un diseño entallado por arriba de las rodillas.

Para terminar de armar su look, la famosa lució sus melena rubia larga y suelta con un lacio perfecto; mientras que en su maquillaje eligió algo discreto y natural con lo cual resaltar sus mejores facciones y mirada seductora. En cuanto a los accesorios, mantuvo la elegancia y discreción al sólo lucir un anillo plateado que contrarresta con lo colorido del look. Por supuesto, enloqueció a sus fans quienes no dudaron en dejar su like para aplaudir la belleza y estilo de Mariana González.

Impuso su estilo desde la ciudad de la moda. (Foto: IG @marianagp01)

