Rica, Famosa, Latina: estas son las mejores peleas de la nueva temporada

Sin duda alguna, uno de los realities shows más polémicos que actualmente se transmiten en redes sociales es el de “Rica, Famosa, Latina”, el cual ya va por su sexta temporada y aunque originalmente se transmite en un canal de Estados Unidos, en Youtube también se puede disfrutar de este programa.

En esta edición participan Mayeli Alonso, Kimberly Flores, Sandra Vidal, Mariana González, Luzelba Mansour y Marcela Iglesias; hasta la redacción de esta nota se han transmitido 8 capítulos en donde ha habido de todo y claro las peleas entre estas “Ricas, famosas y latinas” no pueden faltar.

Y es que, sin duda lo que más ha llamado la atención de este reality show son las fuertes peleas que han habido entre las diversas participantes que han sido parte de este programa durante las 6 temporadas pues no son peleas en donde todo queda en palabras, pues las mujeres han llegado hasta los golpes.

Las peleas de Rica famosa Latina 6

Durante los 8 episodios que van transmitidos ya ocurrieron las primeras peleas, sin embargo, desde que se lanzó el trailer final de esta nueva edición de “Rica, Famosa, Latina” se pudo apreciar las fuertes peleas que se avecinan.

Algunas de las que ya vimos fue la que protagonizaron en los primeros capítulos Sandra Vidal y Mayeli Alonso y aunque en esa ocasión todo quedó en palabras, luego de algunos episodios estas dos mujeres se fueron a los golpes en medio de una cena en donde la mesa terminó en el piso y la ex de Pablo Montero con una cachetada.

Durante el episodio 8, el más reciente publicado en Youtube, se ve una pelea entre Luzelba Mansour y nuevamente Sandra Vidal durante una comida a pie de playa, pues la empresaria pidió a la ex de Montero que por favor le pasara la ensalada y ésta de la nada enfureció y se la dejó tirar encima.

Otras peleas que ya se esperan y que aún no salen a la luz son las de Kim Flores y MAriana González, y es que en esta escena se pueden ver a las mujeres discutiendo fuertemente, a tal grado que la guatemalteca se le lanza a la también conocida como “Kim Kardashian de Tepatitlán” amenazando a la novia de Vicente Fernández Jr. de no meterse con sus hijos; luego de esta amenaza, Mariana no se quedó quieta y se le fue a los golpes y quedó encima de Kim mientras las demás mujeres trataron de separarlas.

Otra de las peleas más esperadas es la de MAyeli y Marcela pues la ex de Lupillo Rivera presuntamente aventó a “La barbie argentina”del yate en el que se encontraban a bordo, esto provocó la sorpresa de Mariana Rodríguez y de Luzelba, sin embargo no se sabe las razones por las que Mayeli aventó a su compañera.

Foto: Captura de pantalla

bmz