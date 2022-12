Los mocasines Prada de "Merlina" serán tendencia en 2023 y aquí puedes conseguirlos por menos de 500 pesos

El estreno de "Merlina", también conocida como "Wednesday Addams", nos ha dejado mucho más que horas frente a la pantalla para disfrutar de la apuesta más icónica de Netflix y Tim Burton, pues el estilo con influencias góticas que lució la protagonista Jenna Ortega, ha ocasionado un estruendo en el mundo de la moda y la belleza. Y para confirmarlo basta con voltear a ver las redes sociales, en donde cientos de personas están compartiendo tutoriales con los cuales recrear su icónico maquillaje o looks con el negro como protagonista.

Sin embargo, no todo se ha centrado en cómo usar las sombras negras en los ojos o el encaje en la ropa, sino también en el calzado, pues algo que no pasó por alto para nadie fueron los mocasines chunky que "Merlina" presumió en casi todos los episodios y que momentáneamente cambió por otros diseños en los que las plataformas gruesas se hicieron presentes. De ahí que no sorprenda que las búsquedas por este tipo de zaparos han incrementado significativamente hasta el punto de convertirse en la tendencia perfecta para el invierno y para el próximo 2023.

Nunca faltaron los mocasines en sus looks. (Foto: IG @wednesdaynetflix)

Se tratan de los mocasines chunky que pertenecen a la exclusiva firma de Prada y que destacan por un estilo único que ya cautivó a millones gracias a una suela gruesa con plataforma dentada y agujetas que le dan un estilo muy juvenil, eso sin mencionar que se adaptan a la perfección al estilo gótico que se vio en este personaje. Aunque este característico modelo ha sido tendencia desde el invierno pasado y se combina con calcetines o calentadores, ahora todo el mundo quiere llevarlos, pero lamentablemente el precio no es accesible para todo el mundo y es por ello que compartimos el dupe perfecto para conseguirlos por menos de 500 pesos.

¿Dónde conseguir los mocasines de "Merlina" a precios accesibles?

Las y los amantes de la moda seguramente sabrán que todos los diseños más populares tienen sus dupes en marcas que los ofrecen a precios más bajos, la novedad y algo que los diferencia de la piratería es que son réplicas que se venden de forma legal y que no imitan por completo el modelo original, sino que toman cierta inspiración de él para recuperar su esencia. Esto mismo ha ocurrido con los famosos zapatos de "Wednesday Addams".

Se tratan de los mocasines con agujetas Monolith fabricados con cuero y con el logo de Prada grabado en la lengüeta, aunque la suela gruesa de goma, su puntera redonda y su cierre con agujetas en la parte delantera es la gran sensación y lo que se vio en el estilo que adoptó Jenna Ortega para la serie de Netflix. El precio, según el sitio Farfetch, es de 29 mil 400 pesos, una cifra que no es accesible para todo el mundo y ahí radica la importancia de los dupes.

Estos son los zapatos que han causado revuelo en la red. (Foto: Captura)

Afortunadamente los puedes conseguir por menos de 500 pesos en tiendas mexicanas como es el caso de "Calzado Andy", en donde no sólo se encontrarán mocasines muy similares a este gótico modelo que "Merlina" puso de moda, sino que también son magníficos para acoplarse a todos los estilos gracias a la amplia variedad de diseños de calzado que mantienen la esencia del personaje, pero que se ajustan a los gustos de cada persona.

Una de las mejores partes al apostar por no gastar más de 500 pesos es que se apoya al talento mexicano y se ayuda a mejorar la economía nacional, así como que se hace frente a la piratería china que tanto ha afectado al talento de nuestro país. A través de su cuenta de Instagram se pueden ver algunos de los diseños cuyos precios van de los 280 a los 420 pesos y que no sólo incluyen ese estilo chunky con la suela dentada, sino también los tacones.

¿Te animas a llevar el calzado preferido del momento?, recuerda que esta tendencia no sólo se verá por las próximas semanas, sino también a lo largo del 2023 y se puede combinar con todo tipo de prendas para pasar de una imagen gótica o casual a una elegante y formal para ir a la oficina.

Las suelas dentadas no pueden faltar. (Foto: IG @calzadoandy_mx)

Consigue el mejor estilo para este 2023. (Foto: IG @calzadoandy_mx)

