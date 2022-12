JLo impone moda con coqueto minivestido azul

Este fin de semana los looks de las famosas dieron mucho de qué hablar, pues con motivo de noche buena y de Navidad impusieron moda y presumieron el mejor estilo ante sus millones de fans; sin embargo, no todas cautivaron en dichos días, pues algunas esperaron hasta la madrugada de este lunes para robarse todas las miradas. Entre ellas destaca el nombre de JLo, quien compartió algunos detalles de su primeras fiestas decembrinas como esposa de Ben Affleck y por supuesto, su atuendo fue el gran protagonista al lucirse como nunca con un coqueto minivestido azul.

JLo se ha convertido en el gran referente de la moda y la belleza para millones de mujeres, en especial aquellas de más de 50 años que al igual que la actriz buscan lucir icónicas todo el tiempo ya sea con la manicura más bonita y elegante, o bien, con el outfit más sofisticado de la temporada con un toque rejuvenecedor. Claro que para esta Navidad tenía que verse como toda una fashionista y para ello se salió del clásico color rojo de la temporada y que ella misma presumió en las últimas semanas.

JLo presumió su belleza con este look. Foto: IG @jlo)

JLo paraliza la red con su belleza

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa cantante compartió una sesión de fotos desde su lujosa mansión en donde presumió su icónico y frondoso árbol navideño. "Feliz Navidad", escribió la famosa de 53 en su publicación. Como adelantábamos, fue su look entero el que se robo todas las miradas, pero además de su precioso minivestido de un todo azul eléctrico, destaca un maquillaje muy discreto y natural para resaltar su belleza.

Pues el maquillaje consiguió también un efecto rejuvenecedor, combinado con un recogido de chongo bajo para eliminar rastro alguno de arrugas y presumir un cutis de porcelana; mientras tanto, unos labio rojos realzan la belleza de JLo. En lo que respecta al resto del atuendo no se puede ignorar el coqueto minivestido azul que gracias a la tela consigue un efecto muy brillante y resplandeciente, ideal para resaltar un bronceado que es poco visto durante el invierno, pero que las mujeres morenas pueden aprovechar al máximo.

El diseño con el que Jennifer López impuso moda destaca por ser entallado a la figura para resaltar una cintura pequeña y al mismo tiempo, para acoplarse a las necesidades del invierno, cuenta con mangas largas mismas que se acompañan con un par de puños blancos que hacen el match perfecto con un cuello de camisa. Por otro lado, la falda llama la atención por un corte en "A" que ayuda a alargar la figura y a darle volumen a las caderas, además de un largo por arriba de las rodillas.

El vestido con el que JLo impuso moda. (Foto: IG @jlo)

Un detalle que no puede pasar por alto es que el vestido en color azul brillante no es lo único por lo que destaca el look de la intérprete de "On the floor", ya que lució el icónico rojo navideño con un estampado de moños que le dieron un toque elegante y juvenil a la imagen entera. Finalmente, en su cátedra de moda la famosa lució un par de tacones con plataforma en rojo para combinar con el estampado.

Por supuesto, JLo causó furor entre sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "preciosa", "hermosa siempre", "dinos el secreto de la eterna juventud" y "la más bella de todas".

