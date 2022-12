JLo conquista Instagram con sensual vestido rojo de tul

El color "rojo Navidad" se ha convertido en el gran protagonista de la temporada pues su tonalidad tan viva e intensa resulta perfecta para recordar el clásico traje de Santa Claus y de ahí que no resulte sorpresa que las famosas lo han seleccionado para armar todo tipo de looks y conquistar el último mes del año. Por supuesto, cada quien lo ha hecho siguiendo su estilo personal, aunque JLo es quien se ha robado todas las miradas con sus outfits.

La primera cátedra de moda con la que sorprendió fue una icónica combinación de pantalones de vestir con abrigo con la que presumió un estilo muy glamuroso, pero este martes y a pocos días de Navidad, conquistó Instagram con un precioso vestido de princesa en color rojo y de tul con el que acaparó miradas. Aunque la prenda podría resultar perfecta para desfilar por una alfombra de un evento importante, JLo derrochó estilo desde las escaleras de su casa.

Jennifer López presumió su belleza con este retrato. (Foto: IG @robzangardi)

A través de su cuenta de Instagram, el fotógrafo de celebridades Rob Zangardi compartió el resultado de una sesión de fotos con la guapa cantante de "On the floor" y si algo dejó en claro es que la famosa es una de las mujeres más bellas que a sus 53 años sigue cautivando a cualquiera. ¿La razón?, que además de su icónico vestido de tul, deleitó con su belleza al presumir un rostro de quinceañera y con un maquillaje muy elegante, además de un peinado muy glamuroso.

A pesar de ello, fue el vestido rojo el que se robó todas las miradas por lo femenino que resulta y que sin duda es digno de una royal, aunque JLo lo modeló como toda una fashionista. En la foto se ve a la también actriz subir las escaleras y con la mirada perdida en el horizonte e imponiendo su belleza; por otro lado, el largo de la falda cae por cada escalón hasta conseguir una imagen maravillosa.

El vestido deslumbra no sólo por un intenso color rojo, sino también por su diseño de tul que le da mucho volumen a la figura, pero además no se acompaña con la clásica falda tipo princesa, sino con varios olanes largos que ayudan a conseguir un estilo aún más icónico y a imponer moda. Al igual que en otras ocasiones, la protagonista de "Marry Me" complementó su look con joyas plateadas para darle más brillo al outfit.

Desde las escaleras, JLo se robó todas las miradas. (Foto: IG @robzangardi)

"La época más maravillosa del año", escribió el fotógrafo de JLo al compartir estas fotos, mientras que los fans de la famosa no dudaron en dejar comentarios de apoyo y llenando de halagos a la cantante. "Increíble", "qué mujer", "diosa" e "impresionante" se lee en la publicación.

