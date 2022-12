Ángela Aguilar impone moda con el maquillaje de ojos rosa que será tendencia en 2023

Las últimas semanas del año no dejan de presumirnos las tendencias de moda y belleza que se verán a lo largo del 2023 que no deberás dejar pasar si quieres seguir luciendo glamurosa. Así como se ha confirmado que el estilo gótico será uno de los más deseados tras el impacto que tuvo el estreno de "Merlina", las celebridades también han puesto su granito de arena en este mundo. Uno de los mejores ejemplos es Ángela Aguilar, quien demostró que si de maquillaje de ojos se trata el negro no será el único protagonista.

Ángela Aguilar no sólo destaca en el mundo de la música, pues si algo deja claro en cada aparición pública o en redes sociales, es que es toda una fashionista que sabe cómo imponer moda. Tan sólo hace un par de semanas que se despidió de su icónica melena con corte bob para adoptar una cabellera XXL con la que afirmó que para el 2023 el cabello largo será tendencia. Luego de causar furor con su nuevo estilo, para este fin de semana cautivó en Instagram al presumir un maquillaje de ojos en el que el rosa es el color perfecto para iniciar el año.

Ángela Aguilar no deja de imponer moda. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Por medio de una historia de Instagram la guapa cantante compartió un corto video presumiendo su belleza y para la ocasión eligió un maquillaje de ojos en color rosa que resulta muy femenino, sencillo y natural, aspectos por los que no dudamos que sea la clara competencia de las sombras azules que también son tendencia este invierno. En cambio, esta idea de llevar un tono muy seductor y que recuerda a los días más calurosos también podrá verse a hasta la próxima primavera.

Y es que el resultado al usar este tono tan rosado no sólo le brinda un aspecto muy natural a la piel, sino que también ayuda a recrear ese efecto de "tener calor" que sólo logra durante la primavera o el verano. Por supuesto, fiel a su estilo, Ángela Aguilar también llegó para demostrar que un maquillaje de ojos nunca está completo si no se le presta atención al resto del rostro tanto con base como con rubor y labios sutilmente rosados.

Así se consigue el maquillaje de Ángela Aguilar

Según lo que se pudo observar en la publicación de la "princesa del regional mexicano", el truco para conseguir un maquillaje muy femenino y para presumir un rostro delicado está en aplicar las sombras de forma uniforme en toda la superficie de los párpados y sin acompañar con el clásico delineado negro. Pues la idea principal es conseguir armonía en la mirada y mantener una imagen discreta y natural.

Por otro lado, hay que prestar atención a las cejas y maquillarlas también con un estilo muy delicado y natural; mientras que para el resto del look basta con aplicar corrector en las zonas necesarias para cubrir las imperfecciones y posteriormente aplicar la base de maquillaje, siempre procurando que la piel luzca lo más natural posible. Pues para acompañar los ojos rosas, Ángela Aguilar aplicó rubor rosado sobre sus majillas con el que consiguió ese efecto asoleado de los días más calurosos.

El maquillaje de ojos sólo se acompaña con máscara para pestañas. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Finalmente, Ángela Aguilar demostró que para las tendencias del 2023 el color de los labios también es importante y aunque se despidió de sus clásicos labiales rojos para lucir un tono rosado que no se sale de los colores nude, pero que logra el match perfecto a las sombras que eligió para la ocasión. ¿Te animarías a lucir este estilo el próximo año?

