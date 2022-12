Vestidos cortos en invierno, sí es posible, Charlène de Mónaco da clase de cómo usarlos

Charlène de Mónaco es una de las royals más influyentes a nivel mundial, en especial si de moda y belleza se trata, pues ha roto muchas de las reglas establecidas para una princesa y con ello ha logrado imponer su propio estilo que ya es una sensación a nivel mundial. Además de su cabellera rubia y muy corta al lucir el corte pixie, siempre logra robarse todas las miradas al sorprender con los mejores looks y si hace unos días conquistaba con un vestido de transparencias, para esta ocasión llegó a demostrar que los vestidos cortos son ideales para el invierno.

Aunque durante la época de invierno muchas personas buscan los atuendos más abrigadores para no pasar frío, la princesa Charlène de Mónaco acaba de dar una cátedra de moda con la que dejó en claro que para esta temporada no es necesario perder el estilo y que incluso los vestidos cortos pueden ser ideales para lucir perfecta. Por supuesto, algo que llamó mucho la atención es que a diferencia de otras ocasiones en las que un vestido o falda midi, por debajo de las rodillas, no son las únicas alternativas para lucir elegante en un evento.

Así sorprendió este fin de semana. (Foto: IG @hshpprincealbertii)

El pasado fin de semana la esposa del príncipe Alberto II asistió a la celebración por los 40 años de la presidencia de su esposo ante la Cruz Roja de Mónaco y para la ocasión fue acompañada de toda su familia, aunque fue ella la que se robó todas las miradas al demostrar nuevamente por qué es considerada como una de las royals íconos de la moda. Pues apostó por un outfit muy elegante, femenino y abrigador con un vestido corto en color gris y con destellos en blanco, además de un cuello redondo con detalle.

Mientras que para demostrar que los vestidos cortos son ideales para el invierno, Charlène de Mónaco agregó un par de prendas extras con las que el atuendo se convierte en el adecuado para no pasar frío. De acuerdo con la princesa, las medias negras pueden ser grandes aliadas durante esta época y además son las que ayudan a conseguir una imagen más elegante y arreglada gracias al aspecto que le dan a las piernas. Asimismo, usó tacones negros para lograr alargar la figura fue uno de los tips de moda de la royal.

En cuanto al resto del look y para mantener una imagen elegante y con colores discretos, la madre de los príncipes Jaime y Gabriela optó por un abrigo también en color negro que lució desabotonado para darle protagonismo al vestido, pero a la vez ayudar a no morir de frío. Cabe destacar que esta acertada elección de prendas la llevó a recibir cientos de halagos en redes sociales, donde se compartieron las fotos del evento.

Ideal para quienes buscan looks monocromáticos. (Foto: IG @hshpprincealbertii)

Es importante señalar que el truco de la royal no puede pasar inadvertido si lo que se busca es llevar vestidos cortos durante el invierno, pues las medias y abrigos son excelentes aliados para no pasar frío; sin embargo, se debe ser muy cuidadosa a la hora de seleccionar los colores y mantener la neutralidad al estilo de Charlène de Mónaco.

