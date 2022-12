El peinado de la reina Letizia que es perfecto para ocultar las canas estas fiestas decembrinas

La reina Letizia de España se ha convertido por excelencia en la royal más "rebelde" al olvidarse de los tintes y mechas para dejar su cabello al natural con un tono castaño oscuro y varios mechones en los que las canas ganan mucho protagonismo. De hecho, las suele presumir con mucho orgullo en cada ocasión, ya sea con la melena suelta o con un recogido muy elegante; sin embargo, este fin de semana sorprendió con un peinado perfecto para ocultar el pelo blanco o grisáceo de la forma más sutil, discreta y sin tener que recurrir a teñirse la melena.

Una de las mejores partes es que al tratarse de un peinado muy elegante gracias a un recogido perfecto y en tendencia, las mujeres maduras con canas pueden recurrir a él en muchas ocasiones, incluyendo las fiestas decembrinas. Por supuesto, siempre se le puede dar el toque personal y para ello habrá que voltear a ver el look entero, pues mientras la reina Letizia lo lució con un blazer, puede acompañar al vestido más sofisticado, o bien, al escote más revelador.

La reina Letizia no tiene miedo de presumir sus canas. (Foto: Instagram)

¿Cuál es el peinado para lucir perfecta en estas fiestas decembrinas?

Durante las fiestas de la temporada es normal querer conseguir los mejores looks ya sea siguiendo los colores de moda como el verde esmeralda o el rojo, además de "robarse" los atuendos de las celebridades para causar sensación en una posada o en Navidad, pero no es lo único a lo que hay que prestar atención, ya que el pelo también debe de tener un estilo muy definido para conseguir robarse todas las miradas.

Y si hay alguien que lo sabe es Doña Letizia, quien presumió si lado más chic y refinado con un chongo que resulta muy rejuvenecedor y que a la vez es perfecto para ocultar las canas al instante. Lo anterior gracias al afecto que se consigue en el cabello superior de la cabeza, que es donde normalmente inician a aparecer los primeros cabellos blancos o grisáceos. Así que si estas fiestas decembrinas quieres lucir espectacular, libre de canas sin poner ni una sola gota de tinte en tu pelo, este peinado es ideal para ti.

El truco para conseguirlo es peinar toda la melena hacia atrás, pero procurando dar volumen a la parte superior de la cabeza y es aquí donde se debe aprovechar para ir consiguiendo que las canas se pierdan entre la melena de la forma más sutil y discreta. En lo que respecta al resto del estilo de este elegante recogido destacan las trenzas que logran el chongo. Asimismo, para darle un toque más casual y relajado sin perder la elegancia, unos cuantos mechones de cabello sueltos ayudarán a conseguir una imagen única.

El peinado resulta ideal para olvidarse de las canas. (Foto: Instagram)

Además de esconder las canas sin poner demasiado esfuerzo, esta idea para imponer moda a lo largo de diciembre resulta perfecta para evitar agregar años de más, pues el peinado no sólo difumina los mechones de cabello restándoles protagonismo, sino que el rostro consigue un efecto de rejuvenecer al instante.

Esto gracias a que no se crea tensión en la piel, especialmente cuando ya tiene arrugas, sino que al ser desenfadado y combinado con crepe y volumen, ayuda a no sobre estirar la piel y así hacer más evidentes las imperfecciones. ¿Te animarías a robarle el look a la reina Letizia?

SIGUE LEYENDO

Aprende a cuidar tu cabello como una princesa al estilo de Kate Middleton

Leonor y Sofía imponen moda con suéteres blancos, ideales para esta temporada navideña

Charlène de Mónaco impacta con elegante vestido de transparencias en evento navideño