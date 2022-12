Adamari López paraliza la red con minifalda de flecos

El año está por terminar y las famosas no dejan de presumir sus mejores looks para llevar las tendencias del momento de la forma más icónica y si hay un nombre que ha destacado en los días más recientes es el de Adamari López, quien en varias ocasiones ha cautivado con su belleza y outfits de impacto. Hace tan sólo unos días lució su nueva figura con un coqueto vestido de escote con el que se sumó a la fiebre del color "rojo Navidad" que no deja de causar furor, mientras que ahora dio una cátedra de moda para usar una minifalda.

Las minifaldas son piezas indispensables en el guardarropa de Adamari López y a lo largo del 2022 sorprendió con los diseños más cautivadores e ideales para imponer moda; sin embargo, fue durante este invierno cuando sorprendió al renovar su imagen y lucirse con una falda de flecos con la que cautivó en redes. Por supuesto, se trata de una apuesta magnífica para estar en tendencia con la temporada y darle un toque navideño a los looks sin demasiado esfuerzo; asimismo, demostró que un buen escote nunca puede faltar.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora y actriz compartió un video compartiendo parte de su rutina diaria con su hija Alaïa y aunque los detalles enternecieron a muchos, fue su look el que se robó todas las miradas al apostar por una minifalda de flecos en color blanco y que resulta muy favorecedora para la figura gracias a un efecto alargador en las piernas. Cabe destacar que los flecos se han mantenido dentro de las tendencias de moda desde el pasado verano y son perfectos para un toque navideño en esta temporada.

La famosa conquistó la red con este look. (Foto: IG @adamarilopez)

Por supuesto, también permiten mostrar el estilo boho en su máximo esplendor y sin perder la elegancia, sobre todo si se siguen los trucos de moda de Adamari López al combinar una pieza como esta con una blusa en la que las mangas holgadas ganan mucho protagonismo. Asimismo, un factor sorpresa y perfecto para darle un toque muy juvenil a la imagen es lucir un escote en "V" para alargar el cuello y un cut out en el abdomen para una imagen más coqueta.

Con su cátedra de moda, la famosa de 51 años sorprendió con el look perfecto para todas las mujeres maduras que quieren seguir las tendencias de cada temporada sin perder la elegancia. Pues así como las dos prendas anteriores resultan perfectas para una imagen discreta y muy sofisticada, un par de tacones le dan el toque final de glamur al look y si algo dejó en claro Adamari López es que una combinación como esta puede ser perfecta para un día relajado, o bien para los muchos eventos que se celebran en diciembre.

Luego de conquistar Instagram con este look, sus fans no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "bella mi Adamari" y "una mujer súper hermosa".

Los escotes de su blusa son perfectos para derrochar estilo. (Foto: IG @adamarilopez)

