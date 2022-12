Belleza: 3 peinados para lucir elegante y juvenil esta Navidad

La Navidad está a punto de llegar y mientras miles de personas se concentran en los regalos que darán a sus seres queridos, otras más están en búsqueda de todos los detalles relacionados a moda y belleza con los cuales conseguir un look de impacto para conquistar la temporada. Aunque en otras ocasiones te hemos compartido el furor que ha causado usar el verde esmeralda y el rojo en un atuendo, en esta ocasión te damos algunas ideas para presumir la cabellera.

Uno de los trucos indispensables es tener listo el outfit que se llevará en Navidad para que así la tarea de elegir un peinado sea más sencilla, pues los escotes e incluso la textura de cada prenda ayuda a saber cómo recoger la melena o si basta con llevarla suelta y con ondas. Así que si esta temporada quieres lucir elegante y juvenil, estas tres alternativas de peinados se convertirán en tus favoritas, pues complementarán tu look al instante.

Chongos, ideales para escotes en la espalda

Los vestidos o blusas con escote en la espalda son los preferidos de la Navidad e incluso famosas como Sofía Castro han dado muestras de cómo llevarlos de la forma elegante y un error muy común es usarlos con el cabello suelto. Lo ideal para un diseño como este es lucir recogidos con peinados como chongos que pueden ir desde uno alto y perfecto hasta uno bajo y desenfadado.

Los escotes en "V también lucirán más. (Foto: Pinterest)

Una de las mejores partes de sumarse a esta tendencia que además de elegante es atemporal y antiedad, es que puede lucirse en todos los estilos imaginables, incluyendo aquellos en los que el fleco o mechones sueltos ganan protagonismo. Asimismo, de apostar por un estilo como el anterior, se convertirá en la opción magnífica para una cena y un vestido muy glamuroso.

Coletas altas, perfectas para todo tipo de looks

Entre los peinados estrella del 2022 destacan las colas de caballo altas, pero no con un recogido impecable, sino con una línea justo para la mitad que le da una imagen totalmente diferente al estilo e incluso más elegante. El truco para conseguirla está en dejar dos mechones de cabello libres y al final darles esta forma con un lacio impecable; mientras que para el reto del cabello bastará con darle el toque personal ya sea con:

Un lacio perfecto

Estilo desenfadado

Ondas en todo el largo

Ondas en las puntas

Efecto de cabello mojado

Kendall Jenner ha dado muestra de cómo usarlas. (Foto: Pinterest)

Aunque si el estilo no es de tu total agrado siempre puedes buscar otras alternativas para lucir una cola de caballo como lo hizo Dua Lipa hace un par de meses al volver tendencia el peinado que llevabas de niña a la escuela. ¿Te animas a renovar tu estilo para esta Navidad?, no olvides que es magnífico para combinar con todo tipo de prendas.

Cabello suelto con mucho volumen

Finalmente, los looks con el cabello suelto no pueden faltar en esta Navidad y si hay algo que no puede pasar por alto es que se acoplan a la perfección a todo tipo de outfits, ya sea que luzcas el vestido más elegante o el traje sastre más sofisticado. Por supuesto, no sólo hay que desenredarlo, sino darle estilo y para ello puedes jugar con las ondas suaves para un estilo más desenfadado.

Por otro lado, famosas como Gigi Hadid han dejado en claro que para lucir elegante se le debe de dar mucho volumen a la parte superior de la cabeza, ya sea con crepé o extensiones. Asimismo, la raya en medio no puede faltar para lucir icónica en estas fiestas decembrinas, pues se trata de una de las tendencias preferidas del año.

¿Y tú, cuál peinado usarías? (Foto: Pinterest)

