Belleza: 5 cortes de cabello (corto) que serán moda en el 2023

Los estilistas internacionales han revelado cuáles son los cortes de moda para el cabello el próximo 2023, para sorpresa de todos los cabellos cortos se mantienen en el gusto debido a su practicidad y a que se requiere poco tiempo para peinarlos, pero eso sí no requieren menos cuidados que otro largo. Lo que sí ha sido novedad es que el corte bob, que dominó todo el 2022, va de salida y cede paso a nuevos looks que nos harán ver bellísimas.

Serán cinco las principales tendencias para cabellos cortos que veremos de manera recurrente durante los 12 meses del 2023, entre ellos algunos looks que se fueron posicionando en la parte final del año que termina, pues las melenas cortas ganaron terreno entre el gusto de miles de mujeres en todo el mundo.

Los cortes asimétricos al mentón dominarán tendencias. Foto: Cuartoscuro

5 cortes de cabello que serán moda en 2023

De acuerdo con estilistas profesionales en próximo año estará lleno de riesgos y será ideal para hacer un cambio de look muy radical, aunque eso sí, lo recomendable es que te asesores de la mano de un experto para que no te arriesgues con un resultado que no te convenza, por eso es importante consultar con un experto antes de decidir hacer cualquier cambio en nuestro cabello, pues también hacerlo con alguien no profesional puede causar daños como quemaduras o procesos químicos mal realizados que dañen tu melena.

Clavicut Hair

Es ideal para caras redondas y cuadradas. Foto: Especial

¿Buscas un corte de pelo que estilice y que potencie el brillo de tu cabello? Esta es tu mejor opción. Aunque es perfecto para todo tipo de rostros, favorece especialmente a las chicas con cara redondos o cuadradas. Al ser un largo a la altura de la clavícula te da posibilidades de llevarlo recogido.

Pixie

Favorece a las personas de frente amplia. Foto: Especial

Es el corte de pelo que Mia Farrow estrenó en 1968 y desde entonces está de moda. Favorece más a los rostros ovalados, pero se adapta a todo tipo de cara: el secreto está en jugar con el largo del flequillo.

Short Bob

Te equivocaste si creías que el bob se iría. Foto: Especial

Este clásico de los años 20 sigue siendo de los más pedidos año tras año. Es ideal para los rostros alargados, aunque, claro, puede adaptarse a todo tipo de rostro.

Shag

Es ideal para las más arriesgadas. Foto: Especial

Hubo una época en la que todas pedían el corte de Rachel, el personaje de Jennifer Aniston en Friends. Gracias a sus capas finas se consigue un efecto despeinado que da movimiento a las melenas más lisas.

Melena XL con flequillo

Porque no todo son melenas cortas. Foto: Especial

La cabellera larga a lo Brigitte Bardot regresa con más fuerza este 2023. Es versátil, sofisticada y lo mejor: se adapta a todo tipo de rostro.

Ahora ya sabes cuáles serán las tendencias de moda para cabello en el 2023, recuerda elegir el que te haga sentir más cómoda y que se apegue más a tu estilo.

