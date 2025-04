Mauricio Ochmann, ausente en el estreno de la película de su novia Lorena González

La actriz Lorena González, hija del empresario farmacéutico conocido como el “Dr. Simi”, se sinceró con la prensa sobre la relación que mantiene con Mauricio Ochmann. A pesar de que el histrión de 47 años fue el gran ausente en el estreno de la película “Lo que dice el corazón”, donde su pareja es la productora y protagonista, la artista de 33 años confesó que se siente totalmente respaldada por el ex de Aislinn Derbez.

“Me está apoyando, y me apoya completamente, y estoy muy, muy agradecida por nuestra relación y por él”, manifestó Lorena tras los primeros cuestionamientos sobre Ochmann.

González explicó el motivo por el que Mauricio no estuvo a su lado en este importante momento profesional. “Porque está trabajando, está en Campeche, está grabando una película, está rodando, mañana terminan el rodaje”, aseveró.

En este sentido, la intérprete no ocultó lo complicado que es mantener un romance a distancia, y más cuando los dos tienen varios compromisos.

“Siempre es difícil en una relación cuando hay momentos en los que no puedes estar ahí, pero por situaciones que están fuera de tu control, y pues se entiende, por supuesto, yo tampoco puedo estar a veces con mis seres amados porque tenemos situaciones de chamba, pero lo comprendo, lo comprendemos”, manifestó.

A pesar de la distancia están pendientes uno del otro

No obstante, subrayó que la lejanía no significa que no estén al pendiente el uno del otro. “Y aunque no estemos físicamente acompañándonos, pues estamos ahí virtualmente apoyándonos desde la distancia y en comunicación”, destacó.

Finalmente, Lorena González dijo que no ha tenido inconvenientes con las hijas de Ochmann, quienes, de acuerdo a lo dicho por Mauricio, son lo más importante en su vida. “Muy bien, muy bien”, explicó en torno a la convivencia con ellas.

Fue en julio de 2024 cuando Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron su noviazgo. Esto después de que la actriz brindó una entrevista exclusiva, y reveló que estaban saliendo, mientras que él publicó fotos juntos en su cuenta de Instagram en agosto del mismo año.