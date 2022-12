Thalía impone moda con minivestido de seda blanco

A pocos días de la Navidad las redes sociales están inundadas con los looks de las famosas, quienes en ningún momento han dejado de imponer moda o de sumarse a las tendencias de la temporada y así como muchas han apostado por el color verde esmeralda para derrochar estilo, otras más apuestan por lo clásico. Entre las celebridades que pertenecen a este último grupo destaca el nombre de Thalía quien desde días pasados ha presumido sus más icónicos atuendos.

Tan sólo hace unos días conquistaba Instagram al presumir el glamur con lujoso collar de diamantes, en esta ocasión demostró que previo a las vacaciones con motivo de Navidad, ella es la reina de la moda y quien tiene los mejores looks. Y ahora, Thalía acaba de demostrar que después de los 50 años se puede lucir un minivestido de la forma más icónica y espectacular, por supuesto, siempre añadiendo un factor distintivo y que aporte elegancia.

Thalía se coronó como la más bella. (Foto: IG @thalia)

En esta ocasión, la cantante y actriz se olvidó de los atuendos tan coloridos que había lucido para presumir un precioso minivestido blanco y de seda con el que consiguió una imagen muy elegante, pues el brillo de este tipo de material es perfecto para ello, en especial cuando se imita la forma de una camisa de botones con cuello en "V", además de un par de mangas largas y con puños que agregan más formalidad a la imagen.

"Últimos zooms del año. Ahora vacaciones", escribió Thalía en una publicación de Instagram que ya acumula miles de me gustas y en donde sus fans no dudaron en resaltar su belleza, además de acertado look con el que cualquiera podría conquistar estas fiestas decembrinas. Lo anterior gracias a lo favorecedora que resulta la prenda al ser entallada a la figura y así permitir marcar cada una de las curvas del cuerpo.

Por supuesto, el minivestido de seda también destaca por ser muy sencillo y discreto para así conseguir una imagen muy elegante que se complementa con las mangas largas; sin embargo, la falda corta le da un toque muy juvenil y sensual, un detalle que la protagonista de "Marimar" aprovechó al máximo al posar de frente a la cámara para presumir unas piernas torneadas.

Thalía presumió su look con esta pose. (Foto: IG @thalia)

Finalmente, para complementar su look del día y perfecto para iniciar las vacaciones, Thalía presumió su belleza natural con un maquillaje sencillo y discreto con especial atención en sus labios con gloss, un producto que ya es tendencia y que promete quedarse para el 2023. Asimismo, lució su melena castaña, larga y suelta con ondas suaves que sin duda ayudaron a resaltar aún más el brillo el minivestido.

Por su parte, sus más de 20 millones de seguidores de Instagram aprovecharon para llenarla de halagos y aplaudir su acertado look navideño. "Divina", "hermosa", "diva", "qué bonita", "linda" y "reina de todo el mundo" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

