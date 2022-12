Thalía luce toda su belleza con lujoso collar de diamantes

Si de derrochar estilo y belleza se trata, Thalía se pinta sola, la guapa cantante publicó una fotografía en sus redes sociales en las que luce un lujoso collar de diamantes, que resalta su belleza. En la imagen luce los hombros descubiertos, el cabello suelto, los ojos maquillados con sombras doradas y un labial de tono coral. Eligió unos aretes a juego de su otra joyería, la cual fue realizada por Jacob & Co. En la publicación dijo que aplicó la “Cenicienta”, pues los accesorios se los prestaron por una noche. “Brillos navideños”, escribió en el post.

En su cuenta de Instagram, la publicación alcanzó los 84 mil 682 “me gusta”, sus seguidores dejaron mil 333 comentarios. Si bien algunos dejaron emojis de corazones y palabras halagadoras, la mayoría criticó la imagen de la también actriz. Muchos dijeron que se veía rara de la cara, que el botox la tenía hinchada, otros criticaron que las carillas de sus dientes estaban disparejas y algunos incluso dijeron que parecía travesti.

“Ya pasados los 40 por más botox y cirugías que tengas, no es conveniente tomarlas tan cerca”, dijo una seguidora.

Varios de sus seguidores le recomendaron parar con los “arreglitos”, pues aseguraron que ya no se parece a ella misma, la realidad es que el ángulo de la foto es el que hace que no se vea como siempre, aunque no es la primera vez que la intérprete de “No me acuerdo” recibe críticas por su apariencia, las personas han dicho que quiere lucir siempre joven y que eso es imposible.

La famosa de 51 años suele compartir fotografías en sus redes sociales, las cuales generalmente son bien recibidas por sus millones de fans, que siguen muy de cerca su carrera y su vida privada.

Su esbelta figura siempre ha llamado la atención. Foto: FB, Thalía.

Si bien la esposa de Tommy Mottola se ha colocado en el ojo del huracán de vez en cuando por algunas declaraciones, su carrera artística es la que la mantiene en el gusto del público, que gusta de sus facetas de actriz y cantante.

Algo que siempre ha llamado la atención de Thalía es su esbelta figura y su diminuta cintura, la cual no ha perdido pese a ya haber sido mamá en dos ocasiones. La famosa indica que esto es producto del ejercicio y de una balanceada alimentación en la que las ensaladas no faltan. Pero sus medidas son tan perfectas que muchos especularon que se quitó costillas para lucir así.

