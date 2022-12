Respira muy profundo antes de conocer como despierta Kim Kardashian a sus hijos

Kim Kardashian es una empresaria, socialité y modelo estadounidense que es conocida por ser una de las mujeres con más fortuna en el país y también en el mundo. La también influencer es una de las más lindas del mundo y lo demuestra cada vez que puede en sus redes sociales luciendo su increíble figura. La ex esposa de Kanye West y con quien tuvo cuatro hijos, está atravesando un duro momento debido a que debe compartir la custodia. Sin embargo, en el último tiempo confesó cómo es que despierta a sus hijos cada mañana.

La fama de Kim Kardashian comenzó en el año 2007 cuando con su familia lanzó el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’. Todo esto se dio debido a la difusión de un video prohibido de la modelo en el año 2002 con su entonces pareja, el ex cantante Ray-J. El programa ya cuenta con varias temporadas y además se ha dedicado al lanzamiento de su línea de fragancias y accesorios. En el año 2016 fue incluida en la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo y un año más tarde, fundó su propia empresa de cosméticos.

Kim Kardashian, modelo y empresaria estadounidense. Fuente Instagram @kimkardashian

A lo largo de su vida, Kim Kardashian ha tenido múltiples parejas, pero con quien estuvo más tiempo fue con el cantante estadounidense Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos, el primero de ellos nació a inicios del 2013. En el último tiempo, la empresaria confesó que se la ha hecho difícil la crianza compartida con el cantante: “Es muy difícil. Trato de que no estén al tanto del comportamiento de su padre y para ello limito el acceso a la televisión y las redes sociales”.

Kim Kardashian y sus hijos. Fuente Instagram @kimkardashian

Así despierta Kim Kardashian a sus hijos

En tanto, es Kim Kardashian quien se hace cargo de la crianza de los cuatro hijos de la ex pareja y compartió a través de sus redes sociales la manera de despertarlos a cada mañana, lo que causó sorpresa en los fanáticos. La empresaria de 42 años ha decidido que se despierten a través de villancicos, pero en vivo y no grabada.

Para eso, Kim Kardashian decidió contratar al pianista y ganador del Grammy, Philip Cornish quien todas las mañanas se sienta a tocarle el piano a North (9), Chicago (4), Psalm (3) y Saint (7). No es la primera vez que ocurre esto, teniendo en cuenta que ya lo había el año pasado y al parecer se volvió una costumbre.

Kardashian contrató a un pianista para despertar a sus hijos. Fuente Instagram @kimkardashian

