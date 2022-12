Bikinis negros, ideales para un viaje a la playa este Año Nuevo

El invierno es una de las mejores temporadas para realizar un viaje a la playa, en especial si el motivo es darle la bienvenida al Año Nuevo desde un destino en el cual poderse olvidar de las bajas temperaturas que arrasan en muchas regiones del mundo. Por supuesto, la visita al mar no sólo incluye los festejos del 31 de diciembre, sino también para causar sensación con los mejores looks y si algo han dejado las famosas en las últimas semanas es que los bikinis negros no pueden faltar en la maleta.

Pues así como las sandalias, sombreros, faldas y vestidos son perfectos para lucir siempre glamurosa y a la moda, los bikinis son piezas indispensables y que además servirán para nadar en la alberca o en el mar, o bien, simplemente para pasar horas bajo el sol hasta lograr el bronceado perfecto. Algo que ha llamado mucho la atención si de tendencias se trata, es que el negro es el color perfecto para lucir un traje de baño, pues aunque es un tono atemporal, logra el match perfecto con el invierno y ni hablar de la imagen que ayuda a conseguir.

Ideales para lucir con amigas o hermanas como Kim y Khloé Kardashian. (Foto: IG @kimkardashian)

Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, los colores dicen mucho y luego de la temporada de fiestas decembrinas en las que tonos como el rojo y el verde esmeralda se robaron todo el protagonismo, el Año Nuevo tiene el pretexto perfecto para lucir tonalidades más sobrias como el negro e incluso algunos metálicos con los cuales conseguir un toque de brillo. Por supuesto, todo esto lo saben famosas que van desde el clan Kardashian-Jenner hasta Sofía Vergara, de hecho fue la actriz la última en conquistar la red con su look.

La guapa actriz se encuentra de vacaciones en la playa para darle la bienvenida al 2023 y desde su cuenta de Instagram compartió una foto en la que precisamente demostró que los bikinis negros son la mejor apuesta de la temporada. ¿La razón?, que representan una larga lista de características como:

Elegancia

Glamur

Sencillez

Orden

Fuerza

Seriedad

Los detalles metálicos en los bañadores están en tendencia. (Foto: IG @sofiavergara)

Dua Lipa modelando el corte clásico de los bikinis. (Foto: IG @dualipa)

Es por todo lo anterior que esta tendencia invernal es magnífica para mujeres de todas las edades y así como Sofía Vergara impactó a sus 50 años con un look como el anterior, otras celebridades como Kendall y Kylie Jenner, Dua Lipa, Danna Paola e Irina Baeva también se han sumado a esta fiebre por el color negro. Por supuesto, el visitar la playa no siempre implica tener un look listo para un chapuzón y ahí también destaca la popularidad de este estilo.

Pues el negro, al ser uno de los colores más fáciles de combinar es perfecto para lucir con todo tipo de prendas tal y como demostró Irina Baeva al usar el top del bañador con unos minishorts del mismo tono. Claro que esta sólo es una idea de la temporada, pues existen otras más glamurosas como los vestidos con transparencias que han causado furor entre las famosas y que también son perfectos para derrochar estilo con motivo del Año Nuevo.

Asimismo, cuando se habla de estilos más juveniles el negro no siempre se tiene que llevar en su tonalidad más sobria, pues en una cátedra de moda Danna Paola confirmó que diseños con brillo también son perfectos para una escapada a la playa en esta temporada. Por otro lado, Kylie Jenner demostró hace unas semanas que lo brillante no siempre se consigue con glitter, sino también con un diseño de látex para una imagen aún más sensual.

Combínalos con otras prendas. (Foto: IG @irinabaeva)

Danna Paola afirma que el brillo no puede faltar. (Foto: IG @dannapaola)

¿Bikinis en destinos nevados?, también es posible

Aunque un viaje a la playa para olvidarse de las bajas temperaturas del invierno es el plan perfecto de muchos, las famosas también han demostrado que los destinos nevados son perfectos para disfrutar de la época y que antes del Año Nuevo se pueden visitar para disfrutar de una tarde de esquí, pero también del jacuzzi para crear un contraste de temperaturas.

En estos dos aspectos destacan las hermanas Kendall y Kylie Jenner, quienes aún desde la nieve han demostrado que los bikinis negros no pueden faltar. Por supuesto, siempre adaptándolos al clima como con una bata de baño o botas altas afelpadas con las cuales mantener el calor. Sea cual sea tu destino esta temporada, ¿te sumas a esta tendencia?

No olvides agregar accesorios como lentes oscuros. (Foto: IG @kyliejenner)

La tendencia de los microbikinis también se verá mucho esta temporada. (Foto: IG @kendalljenner)

