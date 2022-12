Fortalece brazos y piernas con esta rutina de menos de 20 minutos

Durante la última semana del año cientos de personas comienzan a notar los estragos en su figura luego de una temporada en la que los platillos de temporada y malos hábitos los llevaron a ganar unos cuantos kilitos de más; de hecho es todo lo anterior lo que ocasiona que entre los propósitos para el Año Nuevo uno de los más populares sea bajar de peso ya sea con una dieta saludable, o bien, comenzando a hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo entero.

Sin embargo, dar los primeros pasos no siempre es fácil, en especial si lo que se busca es comenzar a hacer un entrenamiento completo que se ajuste al estilo de vida de cada persona, como pueden ser los horarios en los que se va a la escuela o al trabajo, además de otras actividades. Afortunadamente, una meta como hacer actividad física siempre se puede cumplir empezando por lo básico y con una rutina que no robe más de 20 minutos al día, pero que a la vez permita tener los mejores resultados.

Olvídate del tiempo "eterno" al hacer una plancha. (Foto: Pexels)

Así que si antes de recibir el 2023 ya tienes en mente tener una vida más activa, esta rutina es para ti y una de las mejores partes, además que no tendrás que hacer esfuerzo por más de 20 minutos, es que se trabajan dos zonas del cuerpo a la vez, entre ellas los brazos y las piernas. Claro que el trabajo directo va en estas áreas, pero gracias a las posiciones y al peso de mancuernas es posible fortalecer otras zonas como los glúteos o el abdomen. ¿Te animas a transformar tu figura?

Los ejercicios ideales para iniciar el año

Una de las mejores partes de esta rutina de ejercicios es que no es necesario ponerla en práctica desde el gimnasio, pues desde casa es posible conseguir los resultados. Para ello basta con buscar un lugar con el espacio suficiente para no romper nada ni golpearte con algún mueble, asimismo, de no contar con herramientas como mancuernas, un par de botellas rellenas de semillas puede ser la solución.

En cuanto al truco para conseguir todos los resultados, según la instructora Mitzi Méndez, lo ideal es repetir cada ejercicio 16 veces con dos o tres sets, algo que no te robará mucho tiempo y que es perfecto para notar los resultados. Por otro lado, es muy importante que en todo momento se contraiga el abdomen para que también se vea beneficiado, además de llevar una correcta respiración.

No olvides mantenerte bien hidratado y seguir una alimentación balanceada para notar la transformación. (Foto: Pexels)

Para el primero de los ejercicios ponte de pie y con las piernas abiertas, ahora dobla las rodillas y cuando estés abajo procura hacer un rebote al tiempo en que tus brazos con las mancuernas se mantienen arriba; para el segundo ejercicio repite las flexiones anteriores, pero en esta ocasión estira los brazos hacia enfrente alternándolos. Posteriormente en la misma postura y con las flexiones en las rodillas, lleva los brazos hacia los lados; mientras que en el rebote mantienes mayor presión en los brazos.

Al continuar con la rutina basta con dejar las piernas flexionadas todo el tiempo, mientras que los brazos en los laterales suben y bajan por tres tiempos para mantenerse otros tres con un movimiento suave. En la misma postura hay que colocar los brazos estirados sobre los muslos para que al flexionar los codos se trabajen los tríceps gracias al peso de las mancuernas. Finalmente, para los ejercicios restantes se debe combinar con estirar el cuerpo.

Con esta corta y efectiva rutina notarás cambios favorables en tu figura entera, aunque por el esfuerzo en las piernas y brazos lo ideal para quienes a penas iniciarán con los ejercicios es ir incrementando el ritmo según se gane condicionamiento físico. A continuación puedes ver los videos para que repitas el entrenamiento de forma correcta y así evitar lesiones; es importante recordar que quieres presentan alguna lesión o tienen alguna enfermedad deben consultar a un profesional de la salud antes de ponerse en movimiento.

