Sofía Castro da cátedra de moda para un look juvenil en invierno

En las últimas semanas Sofía Castro ha dado mucho de qué hablar con temas que van desde sus supuestas cirugías para resaltar su belleza, hasta compartir varias fotos en compañía de su mamá Angélica Rivera; sin embargo, fuera del mundo del espectáculo también es la gran sensación. De hecho, la joven actriz sabe cómo conquistar a todos y robarse todas las miradas no sólo al presumir lo guapa que es, pues sus looks se convierten en la gran sensación y de ahí que no cause sorpresa ver que muchas quieran recrear sus atuendos.

Claro que "robarle" su estilo puede resultar bastante complejo por lo versátil que puede llegar a ser, en especial si se toman en cuenta aquellas apuestas muy femeninas en las que los vestidos, escotes y prendas de lujo son las grandes protagonistas. A pesar de ello y como toda una fashionista, Sofía Castro sabe cómo destacar y si algo ha dejado claro en más de una ocasión es que el glamur no siempre se luce como todo lo anterior, sino que se debe adaptar a las tendencias de moda según la temporada y para este invierno también tiene una apuesta muy juvenil y que sin duda la GenZ con su estilo "zoomer" amará.

La actriz se ha convertido en un ícono de la moda. (Foto: IG @sofia_96castro)

Sofía Castro derrocha estilo con pantalones holgados

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa hija José Alberto "El Güero" Sainz Castro compartió una selfie mirror para presumir uno de sus looks más icónicos en el que luce las tres prendas que han acaparado todas las tiendas, por supuesto, fiel a su estilo demostró que para este 2023 los estampados se llevarán en más de una pieza. De esta forma no sólo logró el look juvenil perfecto para usar en invierno, sino que también es ideal para una imagen relajada en la que no se pierde la elegancia.

Para la ocasión, la actriz de "Malverde: el santo patrón", lució un top blanco con el que el abdomen queda sutilmente a la vista para causar sensación; mientras que para conseguir esa imagen más abrigada, Sofía Castro agregó una camisa azul cielo con líneas verticales en color blanco, un par de detalles que ayudan a agregar un poco de color al atuendo entero. El truco está en llevar esta segunda prenda desabotonada y como el sustituto de un blazer.

En su cátedra de moda también sorprendió con sumarse a la mayor fiebre del año: los pantalones holgados. Y es que esta prenda llegó para quedarse y destronar a otras como los skinny jeans; una de las mejores partes es que se pueden combinar con todo y así conseguir looks maravillosos con los cuales lucir elegante y en su más reciente look, la hija de "La Gaviota" los lució de vestir y en color gris, aunque para combinar con la camisa, el estampado también tiene finas líneas verticales en color blanco para mantener el estilo.

Este es el look con el que derrochó estilo. (Foto: IG @sofia_96castro)

Tanto el efecto que ocasionan las dos prendas por llevarse en una versión holgada, además del estampado de rayas, este look es magnífico para mujeres bajitas que quieren lucir más altas, pues esta dupla consigue alargar la figura inmediatamente. Por otro lado y ya para dar por finalizado su atuendo, Sofía Castro agregó un par de tenis y un bolso de mano con estampado de cebra. ¿Usarías un outfit como este en invierno?

