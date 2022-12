Sofía Castro impone moda con minivestido y medias de red

Las famosas mexicanas tienen el mejor estilo y no sorprende ver que en cada ocasión conquistan a sus fans con grandes lecciones de moda con las que no sólo presumen las tendencias, sino que también dictan cómo usarlas y este invierno la guapa Sofía Castro se ha robado todas las miradas con sus acertados looks. Por supuesto, la actriz tiene los atuendos perfectos para cada ocasión y así como tiene los vestidos más elegantes para esta Navidad, uno de sus últimos outfits destaca por un toque más juvenil.

De acuerdo con la hija de "La Gaviota", ni siquiera el invierno es impedimento para derrochar estilo al usar un minivestido con escote y ella tiene los mejores trucos de moda para causar sensación. A través de sus historias de Instagram, Sofía Castro compartió una selfie frente al espejo para demostrar no sólo que heredó toda la belleza de su madre, sino también que una prenda como esta es un básico del clóset.

Con esta cátedra de moda, la estrella derritió lo red ya que la combinación no sólo resulta muy juvenil, sino también muy sensual. Para empezar, el vestido destaca por un escote de corazón tipo strapless, mientras que la forma entallada al cuerpo permite que la figura gane mucho protagonismo, especialmente al definir una minicintura. Por otro lado, para darle un toque más casual a su imagen, lució unas medias de red que no han dejado de causar furor este 2022.

Frente al espejo, así impuso moda Sofía Castro. (Foto: IG @sofia_96castro)

Finalmente, en su cátedra de moda la guapa actriz le dio un toque muy juvenil a su look al apostar por botas de agujeta en color negro, un detalle perfecto para conseguir una imagen muy casual pero sin perder el estilo ni mucho menos la comodidad. Aunque hemos de advertir que un vestido como este puede convertirse a la opción más elegante si se agregan unos tacones de impacto.

Por supuesto esta no es la primera vez que Sofía Castro presume un outfit como este, ya que en más de una ocasión ha dejado en claro que los vestidos son sus infalibles del guardarropas, ya sea en las versiones largas y elegantes, con los escotes más arriesgados, o bien, con versiones más juveniles como un minivestido con forma de blazer. De hecho, esta última apuesta es ideal para una imagen más formal, incluso si también se usan medias de red y tacones.

Un atuendo como el anterior la ha llevado a coronarse como una de las grandes fashionistas mexicanas, además de recibir miles de halagos por parte de sus fans como "hermosa", "love it", "me encantas", "muy bonita", "bella como tú madre", "guapísima" y "eres hermosa Sofía" son algunos de los comentarios que se leen en sus publicaciones de Instagram.

SIGUE LEYENDO

Ninel Conde: el atrevido bikini con el que eleva la temperatura de las redes

Galilea Montijo derritió la red con entallado vestido animal print

Aracely Arámbula paraliza la red con fotos que desafían las restricciones