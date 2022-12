Kylie Jenner: 5 bikinis perfectos para darle la bienvenida al 2023

Los festejos de Año Nuevo están por iniciar y si algo se confirma cada 31 de diciembre es que no hay mejor oportunidad para viajar a la playa y disfrutar del clima caluroso y del sol, al mismo tiempo en que se olvidan las heladas temperaturas de muchas regiones. Así que si para darle la bienvenida al 2023 estás pensando en salir de la ciudad y disfrutar de las maravillas del mar no puedes perder el estilo, ni siquiera a la hora de lucir los mejores bikinis.

Pues como te hemos contado en otras ocasiones y como han demostrado muchas celebridades, los looks en bikini son indispensables a la hora de visitar un hotel de lujo para disfrutar de albercas privadas, o bien, las playas con los mejores paisajes. Claro que para lucir como toda una fashionista no basta con lucir un bañador, sino también complementarlo con accesorios y presumir los colores de temporada y si hay alguien que destaca en todo lo anterior es Kylie Jenner.

Kylie Jenner es considerada como uno de los íconos de la moda más importantes del mundo. (Foto: IG @kyliejenner)

Y es que en más de una ocasión Kylie Jenner ha impuesto moda desde la orilla del mar o desde su lujosa mansión con los bikinis más favorecedores, a la moda y en tendencia que sin duda alguna se deben presumir durante los últimos días del año, así como para causar sensación y robarse todas las miradas en las horas previas a la llegada del 2023. Así que toma nota de los colores y diseños que no debes dejar pasar antes del 31 de diciembre.

Con brillo y escote strapless

El primer look de la lista es este con el que la modelo y empresaria cautivó la red durante un atardecer, pues además de aprovechar los rayos del sol para conseguir una toma única, también presumió su figura llena de curvas con el traje de baño más coqueto y femenino. Se trata de un diseño en color rosa y con destellos de brillo que resulta perfecto para sumarse a las tendencias de este invierno en las que lo brillante está de moda.

Mientras que para el diseño destaca un top strapless que deja los brazos y hombros al descubierto, además de unas bragas de tiro bajo que resultan magníficas para presumir un vientre plano como el de la hermana menor del clan Kardashian-Jenner. Por supuesto, las joyas le dan el toque final al look, en especial si se presume una cadena para la cintura.

No olvides agregar collares y pulseras. (Foto: IG @kyliejenner)

Bikinis de crochet

La tendencia que se vio mucho durante el verano y que Kylie Jenner también presumió son las prendas de crochet que no tardaron en apoderarse de los trajes de baño, mismos que no pueden faltar en esta temporada. Una de las mejores partes de la imagen que se consigue gracias a la textura del tejido, al menos para este invierno, es que a pesar de disfrutar las maravillas del calor de la playa previo a la llegada del 2023 no se pierden los famosos suéteres de estambre.

Pues aunque en la playa es difícil llevar un suéter de crochet, el estilo se puede reemplazar con los mejores bikinis y la estrella de "The Kardashians" ha demostrado que son la apuesta perfecta para presumir diseños coloridos como el rojo y el amarillo, dos de los tonos preferidos de la temporada. Además, pequeños detalles como estos son perfectos para imponer moda y jugar con el estilo al apostar por:

Prendas "micro"

El corte clásico de los bikinis

Tops sin escote y bragas de tiro alto

Los estampados también son ideales para la temporada. (Foto: IG @kyliejenner)

Con este look Kylie Jenner se olvidó de la tendencia de "micro bikinis". (Foto: IG @kyliejenner)

Bikinis metálicos

Si algo saben hacer las hermanas Kardashian-Jenner es imponer moda y este 2022 Kim impuso los bikinis metálicos como la apuesta perfecta del año, en especial si se lucían en un tono plateado. Y a días de darle la bienvenida al 2023 merece la pena revivir esta tendencia y sólo Kylie sabe cómo hacerlo de la mejor manera, ya que en más de una ocasión ha presumido este estilo en redes sociales.

La mejor parte al igual que con las apuestas anteriores, es que se acoplan a la perfección a las tendencias del invierno, en especial por ese aspecto brillante que se ve en todo tipo de prendas ya sea por pedrería, estampado por las lentejuelas que están de moda. De acuerdo con Kylie Jenner, para causar furor en las últimas vacaciones del año, se pueden lucir bikinis metálicos en:

Color nude

Plateados

Dorados

Los bikinis nude se complementan con grandes collares. (Foto: IG @kyliejenner)

¿Y tú, cuáles usarás en estas vacaciones? (Foto: IG @kyliejenner)

