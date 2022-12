Sofía Vergara presume el bikini ideal para mujeres de más de 50 años

El 2022 está a punto de llegar a su fin y para muchas personas representa el pretexto perfecto para dejar sus hogares al menos por unos días y disfrutar del Año Nuevo desde la playa para disfrutar unos días soleados y llenos de calor que poco se ven en las ciudades durante el invierno. Por supuesto, a estos viajes se suman algunas celebridades que no dudan en compartir fotos en redes sociales para presumir desde lujos hasta sus outfits más glamurosos, incluyendo aquellos en bikini.

Una de las últimas famosas en imponer moda al lucir un bikini fue Sofía Vergara con un diseño en el que no sólo confirmó que el negro es el color perfecto para derrochar estilo este invierno, sino que demostró que las mujeres de más de 50 años también pueden lucir como divas al usar un bañador de dos piezas y presumir la figura de forma icónica, pues si por algo es conocida la actriz, además de su talento en la actuación, es por ser una amante del ejercicio que en varias ocasiones ha publicado sus intensas rutinas de ejercicio.

Esta no es la primera vez que la actriz presume su figura en traje de baño. (Foto: IG @sofiavergara)

Sofía Vergara causa sensación al modelar en bikini

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Sofía Vergara acumula más de 27 millones de seguidores compartió una foto para compartir a sus fans que previo al Año Nuevo se encuentra disfrutando de la "playa brisa y mar" y aunque no dudó en compartir el bello paisaje, también conquistó la red con un look en bañador con el que demostró por qué sigue siendo una de las mujeres más guapas del mundo del entretenimiento.

En la foto se aprecia un bikini negro en el que destaca el clásico corte triangular para el top y un tiro bajo para las bragas, un detalle que es perfecto para resaltar la figura después de los 50 años. ¿La razón?, que al ir a la altura de la cadera le da mayor volumen y a la vez es perfecto para presumir una minicintura como la de la famosa. Asimismo, el color ayuda a conseguir una imagen muy elegante y sofisticada; mientras que los detalles del bañador dan una imagen muy glamurosa.

Para completar su look, Sofía Vergara no dudó en agregar accesorios como una pulsera dorada con la que se consigue un destello aún más brillante. En cuanto a su imagen, lució su melena castaña larga y suelta con un estilo desenfadado. Luego de compartir esta foto, sus fans no dudaron en comentar la publicación con todo tipo de halagos para resaltar la belleza de la actriz.

Así presumió su figura antes de despedir el año. (Foto: IG @sofiavergara)

"Bombón", "una locura", "orgullo colombiano", "veinteañeras quitarse del medio que llega la reina", "vivan las latinas", "cuerpazo" y "mujerón" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación, misma que en pocos minutos recibió miles de me gustas.

Además, con este coqueto bikini tomando en cuenta el diseño, color y forma de lucirlo demostró que las mujeres de más de 50 años pueden imponer moda y robarse todas la miradas en sus próximos viajes a la playa.

