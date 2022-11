Sofía Vergara presume la rutina de 3 ejercicios para tener glúteos torneados en menos de 5 minutos

A sus 50 años, la guapa actriz Sofía Vergara sigue siendo una de las grandes sensaciones del mundo del espectáculo, la moda y el estilo de vida saludable en el que una buena rutina de ejercicios no puede faltar; la mejor prueba que la también modelo entrena de forma constante es que tiene una de las figuras más envidiadas de la industria en la que resalta un cuerpo delgado, torneado y tonificado que no duda en presumir con todo tipo de looks, incluyendo aquellos con leggings y tops con los que se va al gym a ejercitarse, algo que demostró en las últimas horas.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde se mantiene muy activa para sus más de 27 millones de seguidores, la actriz colombiana compartió un video presumiendo los tres ejercicios indispensables para conseguir unos glúteos torneados, firmes y con mucho volumen en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, ya que en menos de cinco minutos se pueden entrenar todos los músculos que rodean la zona, además de quemar grasa y conseguir mejores resultados.

Las ligas de resistencia te ayudarán con la transformación. (Foto: IG @sofiavergara)

La buena noticia es que aunque Sofía Vergara se lució desde el gimnasio, esta rutina efectiva la puede realizar cualquier persona desde la comodidad de su casa, sólo ocupando un lugar con espacio suficiente para poder realizar cada uno de los ejercicios con sus respectivos movimientos de forma correcta. Asimismo, resulta importante recordar que en caso de lesiones o enfermedades lo mejor es consultar a un profesional que oriente al paciente y determine si la técnica de la actriz es la mejor para su caso.

Antes de iniciar con la rutina de impacto de la protagonista de "Modern Family" es necesario advertir que los tres ejercicios que conforman la serie se realizan desde el piso, ya sea con el apoyo de las rodillas o recostada completamente y sólo recargadas en uno de los laterales del cuerpo. Es por ello que un tapete es muy necesario para evitar el contacto directo con el piso, asimismo unas ligas de resistencia son clave para que los músculos sientan aún más el esfuerzo; recuerda iniciar con unas ligeras e ir incrementando su resistencia.

En el primero de los ejercicios deberás colocarte las ligas de resistencia en los muslos, ponerte de rodillas e inclinar tu cuerpo hacia enfrente y apoyando bien las manos sobre el piso. Después eleva la pierna derecha bien estirada y procura que la altura del pie supera la de los glúteos para ayudarlos a mantenerse en movimiento; luego de repetir 16 repeticiones en 3 tiempos repite esta vez levantando la pierna izquierda.

No olvides mantener la pierna bien estirada. (Foto: IG @sofiavergara)

Mientras que para el segundo de los ejercicios de esta rutina, debes recostarte sobre tu costado izquierdo, manteniendo la pierna izquierda flexionada para mantener el equilibrio; mantén la liga en la misma posición que en el ejercicio anterior y ahora lanza la pierna derecha hacia arriba. No olvides mantener la rodilla y el pie estirados, además del glúteo activado para sentir y notar los resultados.

Finalmente colócate en la posición de la pirámide, ya sin la liga de resistencia y con la espalda bien estirada y las manos firmes sobre el suelo, tal y como demostró Sofía Vergara. Ahora, sin descuidar la postura, eleva la pierna derecha con la rodilla estirada y el pie en punta y eleva la pierna lentamente para notar el esfuerzo, bájala y continúa con el movimiento con 16 repeticiones de 3 tiempos, descansa 30 segundos y repite con la otra pierna.

Luego de revelar todos los detalles de su rutina de ejercicios, sus millones de fanáticos le agradecieron por compartirlos en redes sociales. Además al sólo tomar 5 minutos no importa si se realizan en la mañana, tarde o noche, lo importante para notar resultados es la constancia y combinar el entrenamiento con hábitos saludables y una buena alimentación.

No descuides la postura de la espalda. (Foto: IG @sofiavergara)

