Los bikinis metálicos son tendencia esta temporada y Kim Kardashian lo confirma

Kim Kardashian conquistó las redes sociales al compartir una sesión de fotos de sus lujosas vacaciones en la playa junto a su novio, Pete Davidson; sin embargo, el amor y romance no fue lo único que se robó la atención del mundo entero, pues la socialité sabe cómo imponer moda en todo momento y su look en bañador no fue la excepción, pues demostró que para la temporada de verano los bikinis metálicos son el mejor diseño.

Los amantes de la moda, entre ellos la modelo y empresaria, saben mejor que nadie que la ropa metálica ha sido toda una sensación, en especial cuando inició la fiebre por los pantalones con este tipo de tonalidades. Y ahora, el verano llegó como el pretexto perfecto para trasladar estos colores brillantes e intensos a los bikinis, mismos que se le han visto a muchas famosas e influencers a las que se sumo Kim Kardashian.

Por supuesto, al igual que con cualquier otro look, la estrella de "The Kardashians" llegó a presumir el mejor estilo para conquistar los destinos turísticos de playa y para ello basta con modelar su figura en un exclusivo traje de baño de dos piezas con detalles metálicos y para ello, no hay mejor color que el plata, sobre todo para lucir una melena rubia platinada como la que la empresaria ha lucido desde su escandaloso paso por la red carpet de la Met Gala 2022 con un vestido de Marilyn Monroe.

Este bikini luce perfecto desde el mar. (Foto: Instagram @kimkardashian)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian compartió una sesión de fotos desde la playa con la que se adelantó al verano para presumir el mejor estilo y dar una de sus famosas cátedras de moda de lo que se deberá llevar esta temporada para estar en tendencia. Para ello, llevó un top strapless metálico con detalles negros en las copas, que sirven para estilizar y a ayudar a que la silueta se vea llena de curvas.

Por otro lado, las bragas del bikini destacan por un tiro extra alto con las que la madre de familia se olvidó de los microbikinis con los que ha conquistado las redes. Esta segunda pieza es de color negro y con un "cinturón" metálico que es ideal para mantener el mismo estilo del top e imponer tendencia.

Con este look, en el que también lució unas sandalias negras, Kim Kardashian demostró que la opción perfecta para este verano serán los bikinis con tonalidades metálicas en las que no sólo se puede lucir el plateado, sino también aquellos colores de temporada como el fucsia, azul, verde o morado, además de los clásicos como el amarillo y naranja, que además pueden tener un toque de neón.

Para usar bikinis como estos no sólo se tiene que llevar un solo color. (Foto: Instagram @kimkardashian)

Kim Kardashian afirma que el mejor escote en bikinis es el strapless. (Foto: Instagram @kimkardashian)

