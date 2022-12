Chiquis Rivera da cátedra de moda para mujeres curvy al usar jeans holgados

Lucir a la moda no sólo es un gusto, sino también una necesidad para muchas personas y la razón más importante de ello es que la imagen entera se ve favorecida o no según las elecciones que se hagan; es por ello que no causa sorpresa ver que existen tips y trucos de prendas que ayudan al cuerpo a verse más alargado, delgado, ocultar ciertas partes del cuerpo o resaltarlas. En esta ocasión fue Chiquis Rivera quien sorprendió con una cátedra de estilo para usar los pantalones estrella del año, los jeans holgados, y favorecer una figura curvy.

Chiquis Rivera se ha convertido en la gran sensación y no sólo por su música o escándalos que salen a la luz, sino también por su sentido de la moda con el que ha demostrado en varias ocasiones ser toda una fashionista que no sólo sigue las tendencias de cada temporada, sino que a la vez elige las adecuadas para marcar cada una de sus curvas. Al tener un cuerpo curvy, la cantante sabe mejor que nadie que un truco que no puede pasar por alto es marcar la cintura al elegir jeans de tiro alto con los cuales resaltar esta parte del cuerpo.

Por supuesto, aprovechó su cátedra de moda para recordar este pequeño detalle que ayuda a que la figura entera luzca más curvilínea que nunca. En cuando a los detalles no puede pasar por alto que la hija de Jenni Rivera se lució al olvidarse de un diseño de jeans con botón y cierre para llevar una agujeta y resorte ajustables que permiten que una minicintura se convierta en la gran protagonista.

Así conquistó la red la guapa cantante. (Foto: IG @chiquis)

Mientras que para lo holgado de los pantalones, Chiquis se lució con un ancho simétrico en todo lo largo de las piernas, un detalle que ayuda a que la cadera también se vea más pronunciada, pero a la vez las piernas consigan un efecto alargado que juega con la impresión de un cuerpo más alto que termina por favorecer a lo curvy. Asimismo, en su cátedra de moda destaca que en el ruedo de los jeans se forma una especie de "bolsa" debido a lo ancho de la prenda que da un estilo más urbano, relajado y juvenil.

Por supuesto, usar jeans holgados no termina con todo lo anterior, pues en esta ocasión la famosa vistió una camisa blanca de botones a la que le dio un estilo totalmente distinto a lo elegante para conseguir esa imagen juvenil y fresca. Según la foto que compartió en Instagram, lo ideal es llevarla desabotonada, pero con un nudo que permita ver el abdomen, además de las mangas remangadas hasta los codos para mantener ese look desenfadado.

Todo lo anterior es importante no sólo por el lado juvenil, sino también por lo magnífico que resulta llevar una blusa de esta forma, pues un escote en "V" ayuda a alargar el cuello, mientras que dejar el abdomen a la vista es un excelente truco con el cual marcar una minicintura y que así la figura curvy resulte aún más favorecida. ¿Seguirías esta cátedra de moda de Chiquis Rivera?

SIGUE LEYENDO

Jennifer Aniston: sus secretos de belleza para lucir siempre joven

Tania Rincón: 4 ejercicios ideales para recuperar la figura tras las fiestas decembrinas

Esta es la regla que sigue Lisa de BLACKPINK para marcar su estilo