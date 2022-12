Desde el jacuzzi, Kylie Jenner paraliza Instagram con microbikini de látex

Kylie Jenner no deja de sorprendernos y con sus últimas apariciones públicas ha demostrado que ella es la reina de la moda, ya sea posando en los eventos más importantes con los looks de alta costura más icónicos y vintage, o bien, con sus más arriesgados atuendos con los que se impone como la modelo favorita de Instagram. En ambos casos la guapa empresaria acapara todos los reflectores y se convierte en la gran sensación, por supuesto no son los únicos y este fin de semana demostró que un microbikini es ideal para presumir una figura llena de curvas.

A casi un año de haber dado a luz a su segundo hijo, cuyo nombre aún es un misterio, la también empresaria se ha convertido en la gran sensación de las redes sociales y sus millones de fans no dejan de afirmar que la "Era Kylie" está de regreso, por lo que no sorprende que en cada ocasión llegue con las mejores cátedras de moda. Y si algo dejó en claro este domingo es que ni el invierno ni mucho menos la nieve pueden arruinar un día en el jacuzzi para presumir una figura curvilínea en un arriesgado bikini.

Así causó furor en la red. (Foto: IG @kyliejenner)

Por medio de su cuenta de Instagram, Kylie Jenner compartió una arriesgada sesión de fotos en la que se dejó ver cómo nunca luego de convertirse en madre por segunda ocasión y demostró que su cuerpo de impacto está de regreso y más torneado que nunca y es que al apostar por un microbikini de látex apreciar una diminuta cintura y caderas pronunciadas no es impedimento. Claro que al encontrarse en medio de la nieve, la guapa estrella de "The Kardashians" recurrió a trucos como botas de peluche para soportar el frío.

En su glamurosa sesión de fotos, la menor del clan Kardashian-Jenner presumió un microbikini en color negro de látex que resulta muy despampanante por su efecto de brillo. Este bañador de dos piezas destaca por un clásico top con escote triangular; mientras que las bragas llaman la peculiar atención por un tamaño bastante pequeño, pero que resulta ideal para presumir un vientre plano y un abdomen de acero, además que dos diminutos tirantes que forman parte de la tanga resaltan una minicintura.

Para complementar su look, la hija de Kris Jenner lució una bata blanca y unas botas de peluche en color marrón, un contraste perfecto al látex de su bañador y a unos icónicos lentes de biker, una combinación que presumió al posar desde los lujosos salones del lugar, pues para aquellas fotos dentro del jacuzzi dejó ver su lado más sensual.

Kylie Jenner y la empresaria Yris Palmer. (Foto: IG @kyliejenner)

Y es que para sus vacaciones previas a la temporada navideña, la guapa Kylie Jenner disfrutó de un día junto a la empresaria la salvadoreña Yris Palmer, junto a quien posó desde el jacuzzi para presumir sus cuerpos en bañador y rodeadas por la nieve de la temporada. Por supuesto, se robaron todas las miradas al modelar de frente y espaldas a la cámara para cautivar a millones de personas.

"Vas a derretir la nieve" y "no puedo manejar esto", escribió su hermana Khloé Kardashian, "mi reina", "estoy enamorado" y "estás de regreso" son algunos de los comentarios que sus fans no dudaron en compartir.

De espaldas, así sorprendió Kylie Jenner. (Foto: IG @kyliejenner)

