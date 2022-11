Desde la alberca, Kylie Jenner eleva la temperatura con revelador bikini

Kylie Jenner está tratando de mantener al máximo la privacidad de su segundo hijo en común con Travis Scott, nacido a principios de febrero. A diferencia de la gran cantidad de fotos que muestra con Stormi, que por cierto, tiene un enorme parecido con su madre, con su hijo está haciendo las cosas de otro modo y no ha revelado como le va en sus primeros meses.

Kylie Jenner vive un presente soñador con su hermosa familia y llegando a fin de año, es cuando más se la ve a la empresaria disfrutar y tener actividades junto a su amado y pequeños. Una de las actividades es la previa de la Navidad, que se avecina en algunas semanas. La menor de la dinastía Kardashian-Jenner, no dudó en poner tener un imponente árbol para el disfrute de sus afectos.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram.

Kylie Jenner mostró en un video la decoración de su gran árbol navideño, que es tan grande que ocupa dos pisos de la mansión. Para ello utilizó el tema "It's beginning to look a lot like Christmas", interpretado por el canadiense Michael Bublé y una frase promocional en Instagram: "Es la temporada",

Por otro lado, Kylie Jenner, disfruta del calor de los Estados Unidos y muestra que con dos embarazos, su cuerpo sigue siendo de os más llamativos y aclamados de todo el mundo. Con una serie de fotos en carrete, la famosa se mostró dentro de la piscina en traje de baño.

Kylie Jenner se mostró con un bañador negro dentro de una enorme piscina y subió las temperaturas de los más de 7 millones de internautas que le regalaron un like o cientos de comentarios sobre su belleza.