Los baggy jeans son tendencia y así se deben usar este 2023

Los pantalones de mezclilla son uno de los básicos de nuestro guardarropas e ideales para lucir desde un desayuno con amigas, hasta en un look formal-relajado a la hora de ir a la oficina; sin embargo, cortes hay muchos y entre los más populares de 2023 destacan los famosos slim jeans para resaltar las piernas, o bien, otro diseños como los baggy jeans que son ideales para las amantes del street style. Aunque la popularidad de ambos es notoria, son estos últimos los favoritos de muchos y que mantienen esa imagen holgada que se resiste a salir del radar de tendencias.

Sin embargo, lo holgado no está peleado con la elegancia y así nos lo han hecho ver una larga lista de celebridades que han hecho de los baggy jeans las piezas indispensables del clóset y que se pueden combinar con un blazer y botas altas para ir a la oficina. Por supuesto, nuestro mejor referente son los outfits de las famosas, quienes han dado las mejores recomendaciones para llevarlos e imponer moda en esta temporada. ¿Te animas a robarles sus looks?

Doblar el ruedo es uno de los aciertos de moda. (Foto: IG @michellesalasb)

La guía definitiva para lucir los baggy jeans

Si eres una amante de la moda seguramente ya sabrás cuáles son las características de este tipo de pantalones, pero si no, a continuación de contamos todo lo que debes de saber para no confundirlos con otros estilos, pues las famosas piernas anchas u holgadas no son las únicas que les dan su sello personal. Y aunque en tiendas es muy fácil encontrar el nombre, sabemos que en prendas se segunda mano no siempre vienen las especificaciones y para identificarlo debes prestar atención a:

Piernas holgadas

Caída bombachada

Tiro alto para definir la cintura, aunque también hay tiros a la cadera

Pueden estar acompañados de cinturones o resorte

Dichas características son las que hacen que los looks resulten muy variados e incluso difíciles de combinar y es por ello que hoy te compartimos todos los detalles de cómo usarlos sin cometer ningún error de moda y es que además de las botas altas, sus complementos de los próximos meses son las sandalias y tenis de plataforma, eso sin mencionar una larga lista de prendas que le dan los toques finales.

Para las últimas semanas del invierno los abrigos son perfectos. (Foto: Pinterest)

Crea looks casuales sin perder el glamur. (Foto: Pinterest)

Para looks formales y pensados para ocasiones especiales, las prendas básicas como las camisas de cuello y botones, blazers, sacos o chalecos ayudarán a lograr las mejores combinaciones; en cambio, cuando se busca algo más casual lo ideal es seguir otras tendencias del momento como es el caso de:

Bustier o corsé

Camisetas lisas o estampadas

Chamarras o chalecos de mezclilla para looks total denim

Playeras

Prendas oversize

Tops

Una de las ventajas de este tipo de pantalones es que también son ideales para quienes quieren recuperar el estilo romántico y sexy del "teddy style", algo que famosas como Belinda y Michelle Salas han comenzado a lucir en sus looks con prendas de peluche o plumas. La mejor parte es que siempre se pueden combinar estos diseños con la mezclilla y la forma holgada de esta tendencia que dominará el 2023 y que se contrapone a otras como el corte skinny.

Detalles como aros metálicos en las piernas le dan un toque muy urbano. (Foto: IG @belindapop)

Este es el calzado con el cual hay que combinar los baggy jeans

Para complementar todos tus looks y sin importar el estilo que escojas para lucir los pantalones más holgados de la temporada, siempre puedes elegir entre una larga lista de opciones que sin duda le darán el toque final a tu outfit. Así que no cometas ningún error de calzado y opta por:

Botas altas o a media pantorrilla

Botines

Sandalias de pescador

Sandalias planas

¿Y tú, qué look usarías? (Foto: Pinterest)

Stilettos

Tacones con pulsera

Tenis blancos deportivos

Tenis de plataforma

