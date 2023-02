Belinda da cátedra de moda con el "teddy style" más romántico y sexy

Belinda no deja de causar sensación en redes sociales al presumir tanto su belleza y gusto por lo "aesthetic" tanto en su maquillaje como en las prendas con las que confirma que ella sí sabe cómo imponer moda. Tan sólo el pasado San Valentín se lució como nunca con el look rojo más glamuroso del año y con el que demostró que el "teddy style" será la tendencia más fuerte de la primavera. ¿La razón?, porque es el estilo más romántico y sexy con el cual cautivar sin importar la ocasión.

Si bien es cierto que el "teddy style" se asocia con el peluche y las plumas, dos materiales que nos recuerdan al frío del invierno, lo cierto es que hay diseños pensados para los días más calurosos y para los que los escotes y prendas pequeñas se convierten en grandes aliados para nuestros looks. Por supuesto, esto Belinda lo sabe mejor que nadie, pues ha llevado este estilo a minivestidos, tops y abrigos tipo vestido para causar sensación; así que si quieres lucirlo en las próximas semanas, no dudes en conocer todos los detalles de las lecciones de moda de la cantante.

Los colores brillantes son perfectos para esta temporada. (Foto: IG @belindapop)

Belinda y los dos looks con los que presumió su lado más romántico y sexy

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz y cantante siempre presume sus mejores looks y al tratarse del "teddy style" no dudó en demostrar que aún en los días más calurosos y soleados se puede llevar de la forma más icónica. Una de sus primeras apuestas es combinar un top con escote strapless y que deja el abdomen a la vista para demostrar que el peluche no saldrá del radar de novedades para la primavera.

Sin embargo, ya no se deberá llevar como en el invierno, en cambio, un color naranja neón es perfecto para conseguir ese estilo que sólo se ve durante la primavera y el verano. Además, al lucirse mientras se disfrutan de unas vacaciones en la playa, resulta perfecto para conseguir un estilo urbano y casual; de ahí su popularidad y es que a pesar de ese lado romántico y sexy, se ajusta a la perfección a todos los gustos.

De algo urbano se puede conseguir una imagen muy chic. (Foto: IG @belindapop)

La gran prueba de lo anterior radica en que un par de jeans de tiro bajo para presumir un abdomen de acero como el de Belinda, así como tenis coloridos contrastan con el peluche del top y ayudan a conseguir un estilo muy casual, además de ideal para mujeres jóvenes; sin embargo, también es posible llevar este material a looks más glamurosos, elegantes y cautivadores, tal y como demostró esta semana.

De acuerdo con la intérprete de "Amor a primera vista", para imponer moda y lucir un look de lo más glamuroso y sexy, el "teddy style" también se puede lucir en una versión totalmente opuesta y de ahí que sea magnífico para lucir en toda ocasión. El ejemplo perfecto es este abrigo rojo que es fácil de llevar como si de un minivestido se tratara. Asimismo, un par de botas altas y de látex ayudan a conseguir ese toque diferencial y agregan sensualidad a la imagen entera.

Esta no es la primera vez que Belinda presume esta tendencia, ya que en el pasado también se sumó a la fiebre por el peluche con un coqueto vestido morado y sombrero de cowboy con el que se robó todas las miradas e impuso su belleza. Por supuesto, no es la única famosa que ha dejado ver sus looks más femeninos con esta tendencia, pues incluso rostros como el de Michelle Salas han confirmado que un top como el de la ojiverde y jeans son la forma más icónica de lucir el "teddy style".

¿Le robarías el look a Belinda? (Foto: IG @belindapop)

