Hailey Bieber impone las "Bubblegum pink nails" como la tendencia del 2023

Las tendencias de moda y belleza de este 2023 han dado un giro muy dramático con apuestas que van desde el cabello corto y azul platinado, hasta la decoración de nuestras uñas que hasta hace unos días estaban dominadas por la tendencia futurista sin embargo, hablar de la manicura implica una larga lista de novedades de las que expertas han contado todos los detalles a El Heraldo Digital, pero nunca llegan a su fin. Pues ahora Hailey Bieber dio con el estilo que arrasará este año.

Desde el año pasado Hailey Bieber se ha convertido en nuestro mejor referente a la hora de pensar en la manicura y la razón es porque siempre lleva los diseños más fancy, bonitos y femeninos; prueba de ello son las famosas "glazed donut" que lució en color blanco y chocolate que todo el mundo empezó a presumir en la red. Y con la primavera ya puesta en la mira, la modelo demostró que siempre se puede imponer una nueva moda y para la ocasión eligió las "Bubblegum pink nails" que son nuestra nueva obsesión.

Impón tendencia con unas uñas extra rosas. (Foto: IG @haileybieber)

¿La razón?, no sólo por lo chic y glamurosas que resultan gracias a ese tono rosa chicle, sino también porque son perfectas tanto para llevar el propio estilo del "Bubblegum pink nails", como para sumarse a la fiebre por el rosa con el cual mantener viva la fiebre por el Barbiecore que este 2023 no se dejará de ver dentro del mundo de la moda y la belleza a causa del estreno de "Barbie". Por otro lado, las fans de la esposa de Justin Bieber tienen claro que este estilo de manicura es ideal tanto para las uñas cortas como para las largas, acrílicas o naturales, por lo que no hay pretexto para no lucirlas.

¿Les das una oportunidad?, así lucen las nuevas uñas de Hailey Bieber

Al hablar de la tendencia de las "Bubblegum pink nails" es imposible no recordar las "glazed donut", de las que queda la esencia con una evolución que cautiva y ayuda a que las manos luzcan más bonitas y femeninas que nunca. Asimismo, el color tan brillante es perfecto para combinar con todo tipo de looks de la primavera, incluyendo la lista de colores que dominarán la temporada. Es por ello que te contamos cómo conseguir este diseño desde casa.

Así de brillantes lucen las uñas de la modelo. (Foto: IG @haileybieber)

Lo primero que tienes que realizar para sumarte a esta tendencia de belleza es aplicar una base de uñas en color rosa y para ello necesitas un tono "chicle" o ligeramente transparentes para ese toque glam. Posteriormente necesitarás el polvo especial para el efecto de perla y cuyo truco de aplicación sólo consiste en pasarlo sobre la superficie de la ayuda con ayuda del aplicador especial hasta que el estilo brillante se logre, Finalmente, una capa de barniz te ayudará a sellar el producto y a darle un efecto aún más brillante a tus uñas.

Si bien es cierto que Hailey Bieber lució su manicura solo con el efecto "Bubblegum pink nails", también se pueden conseguir diseños más elaborados al agregar ondas o formas minimalistas, así como pegar stickers con los cuales hacer las uñas aún más divertidas. ¿Te animas a darles una oportunidad?

