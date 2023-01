Uñas "pink aura", la nueva manicura de Dua Lipa será tendencia este 2023

Las tendencias de moda y belleza para este 2023 no dejan de sorprendernos por lo variadas que pueden resultar y ni hablar de la larga lista que incluye toques extra femeninos hasta aquellas que apuestan por el negro como el color predilecto para sumarse a la fiebre gótica que surgió gracias a "Merlina", la exitosa serie de Netflix. Aunque aún hay mucho por descubrir para los próximos meses no sorprende ver que desde el primero de enero (e incluso semanas antes) las famosas empezaran a cautivar con sus looks pensados para esta nueva época y si hay alguien que destacó como nunca fue Dua Lipa.

Por supuesto no sorprende ver que sea Dua Lipa una de las famosas más influyentes en el mundo de la moda y la belleza, pues siempre lleva las combinaciones perfectas para cautivar, tal y como demostró con su último atuendo con tanga a la vista. Pero las tendencias van mucho más allá de lo que se lleva puesto, pues también incluyen maquillaje y la manicura. En lo que respecta a esta última, la cantante británica sabe mejor que nadie cómo lucirla y además llevar las mejores apuestas y este primer mes de 2023 no fue la excepción.

Dua Lipa no deja de imponer moda. (Foto: IG @dualipa)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo compartió fotos de su nuevo diseño en el que presumió que las uñas negras seguirán siendo la sensación, pero ya no con una base uniforme como el pasado otoño o con líneas de colores como ella misma lució hace unas semanas. En cambio, ahora se deberá mezclar con el rosa hasta conseguir el famoso efecto "aura" que resulta ideal para lucir un estilo muy femenino y elegante, pero que lo sobrio del negro ayuda a darle ese estilo gótico que tanto se deseará este 2023.

Michelle Humphrey, un manicurista de Londres, fue el encargado de la manicura de Dua Lipa y algo que explicó en redes sociales es que se trata de un diseño conocido como "pink aura nails" y que consiste en darle el tono oscuro a todo el contorno de las uñas, mientras que en el centro resalta un tono rosa bebé; sin embargo, esta técnica no se debe de confundir con las famosas uñas "contour" que también causaron sensación el año pasado.

La gran diferencia entre ambas técnicas es que estas últimas destacan por lucir un tono claro sobre toda la superficie de la uña y en el contorno tonos que resalten y se ganen todo el protagonismo. Por otro lado, una manicura como la de la cantante destaca por conseguir un tipo de degradado muy sutil entre el baby pink y el negro, esto ayuda a que no sólo se consiga un enmarcado, sino también un efecto aura con el cual sumarse a otros estilos como las uñas de galaxia o de los ojos turcos, mismas que siguen todo lo astral.

¿Las usarías? (Foto: IG @dualipa)

Una de las mejores partes es que con este pequeño detalle que marca la diferencia ambos tonos ganan mucho protagonismo hasta el punto de resaltarlos a ambos, eso sin mencionar que a pesar de usar un tono rosado con negro, se consigue un efecto lila que acapara toda la atención. De esta forma, la manicura de Dua Lipa ya se convirtió en la sensación de la red y del 2023, pues al tratarse de un estilo atemporal, se podrá lucir en cualquier temporada del año y aún así lucir a la moda y en tendencia.

Además, es una excelente idea par que todos los amantes de las astrología le den una nueva imagen a sus uñas, pues son perfectas para resaltar este lado espiritual. "Son como los anillos de humor", "tutorial por favor", "increíbles" y "hermosas" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la famosa. ¿Te animarías a lucir una manicura como esta?

