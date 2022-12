Las uñas con efecto perla serán tendencia este 2023, palabra de Belinda

Belinda es una de las famosas más queridas por el público mexicano, quien la vio crecer frente a las pantallas y escenarios, por supuesto su influencia fue más allá de su carrera como actriz y cantante, pues como ella misma lo dijo cuando abandonó "Cómplices al rescate", ella sí sabe cómo imponer moda. Lo anterior no sólo se ve reflejado en sus looks de impacto, sino también en sus maquillajes más icónicos o sus cambios de imagen más radicales, además de los diseños de uñas que siempre presume en redes sociales.

Tanta es la sensación que Belinda causa en el mundo de la moda y la belleza que incluso su manicurista, Edith Rivera, la fundadora de "Luxury Nails & Makeup Studio", reveló a El Heraldo Digital que siempre que la intérprete luce una nueva manicura, todos quieren recrearla. De esta manera, la famosa de 33 años se ha convertido en todo un referente del estilo al imponer ideas que tienen a los personajes de Disney o unas más sensuales con llamas de fuego y al tener un estilo tan variado, no sorprende verla con las apuestas más femeninas como el efecto perla que acaba de mostrar en sus redes sociales.

Incluso con los diseños más sencillos y discretos causa sensación. (Foto: IG @belindapop)

El 2022 tuvo como protagonistas a las uñas con efecto perla o "glaseadas", tal y como se vio en las manicuras pasadas de la modelo Hailey Bieber; sin embargo, cuando todo el mundo creía que se quedarían como una tendencia de este año, Belinda llegó a demostrar todo lo contrario. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Amor a primera vista" presumió lo bonitas y elegantes que resultan sus manos con este estilo brillante y de esta forma dio un adelanto de lo que será moda para el 2023.

Y es que su nueva elección no es casualidad, pues la actriz de "Bienvenidos a Edén" al igual que muchas otras celebridades están realizándose cambios de look para darle la bienvenida al Año Nuevo 2023 y bajo este pretexto no dudó en demostrar que este estilo de uñas resulta muy femenino. Por si fuera poco, también dejó en claro que es la mejor apuesta para aquellas mujeres que piensan pasar esta fecha en la playa, pues el color hace el match perfecto con el mar.

Para conseguir este diseño de uñas es necesario aplicar una base blanca lechosa sobre toda la superficie de la uña para que después al pasar un poco de polvos traslúcidos se consiga ese efecto brillante y claro que recuerda al de las joyas con perlas. Aunque para lucir este estilo de manicura también se pueden buscar otras ideas, Belinda dejó en claro que llevarlo de forma uniforme y sin ningún otro detalle o decoración será suficiente.

"Me encanta este color con efecto perla, en la playa se ve increíble", escribió la cantante en un video de Instagram para presumir sus manos.

Las uñas con efecto perla de Belinda serán la gran sensación. (Foto: IG @belindapop)

Si bien es cierto que el tono también se acopla a la perfección con los colore fríos de la temporada de invierno, tal y como lo adelantó Belinda, resulta perfecto para acoplarlo a climas más tropicales. Por supuesto, las visitas a la playa no sólo se dan con motivo del Año Nuevo y es por ello que desde ahora se afirma que es una tendencia que se quedará todo el 2023, pues ayudará a completar todos los looks para la primavera y el verano.

Otros aspectos que no pueden pasar por alto al apostar por las uñas con efecto perla es que lucen muy elegantes, pero también glamurosas y gracias a un tono discreto no ocasionan que las manos se roben toda la atención por lo que es la apuesta perfecta para las mujeres más discretas y amantes de lo sencillo. Asimismo, son una muestra de la feminidad, distinción e incluso paz espiritual. ¿Las usarías este 2023?

Ideales para todo tipo de ocasión. (Foto: IG @belindapop)

