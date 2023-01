Uñas dobles, la tendencia "retro" que ya es la favorita de 2023

El mundo de las uñas siempre está en un constante cambio y es por ello que no sorprenda ver que regresan estilos y diseños que ya dominaron las tendencias en décadas pasadas; sin embargo, no es nada nuevo que dichas ideas regresen como "nuevas" y renovadas según las necesidades actuales. Así como la manicura francesa regresó el año pasado y desde entonces no ha salido del radar, ahora hay un estilo "retro" que ya se corona como uno de los preferidos del 2023 y la mejor parte es que lo pueden usar mujeres de todas las edades.

Se trata de las famosas uñas dobles o de doble vista que se pueden lograr tanto en la uña natural o en la acrílica, pero que destacan por ser largas un estilo que dominará este 2023. Como adelantábamos, esta tendencia que ya se vio en la década de 2010, la puede lucir cualquier persona gracias a lo cambiante que resulta y es que algo de lo que poco se habla es de todos los estilos que se pueden conseguir al apostar por algo discreto o por algo muy llamativo.

La gran sensación con esta nueva tendencia es que ahora el color no sólo se aplica sobre la parte superior, sino también en la inferior para decorar esa parte oculta de las uñas y que así al ver las palmas de las manos también es posible mostrar un glamur inigualable. Es por ello que te contamos todo lo que debes de saber para conseguir este estilo y los diseños más populares del momento.

El diseño perfecto para las mujeres más discretas. (Foto: FB Ideas y más)

¿Cómo se logran las uñas dobles?

Seguramente en Instagram o Pinterest ya te encontraste con esta tendencia de manicura que está resurgiendo con mucha fuerza dentro de la Generación Z por lo "retro" que resulta y la mejor parte es que se puede lograr desde casa con los esmaltes convencionales, hasta con nuestra manicurista de confianza ya sea en un gelish para que el color dure más tiempo o sobre los diseños hechos con acrílico. ¿Te animas a lucirla todo este 2023?

Lo único que tienes que hacer es elegir al menos dos colores si es que eres de las mujeres más sencillas y que se rigen bajo el lema de "menos es más", para ello puede ser un tono nude con uno pastel o incluso neón; el truco está en aplicar el primero sobre toda la superficie de la uña; mientras que el segundo deberá ir por la parte inferior, es decir, a la que no solemos prestarle atención. Pues un estilo como este es el más fácil y sencillo de lograr, pero también hay diseños para las amantes de los colores y de llevar mucha decoración con estilos en tendencia como:

los de Barbie

el tribal o boho chic

en animal print

con pedrería

en rojo, que es el más popular

El contraste de negro con tonos neón es el más popular. (Foto: FB Ideas y más)

Ideal si amas el negro, pero también el estilo de Barbie. (Foto: FB Ideas y más)

Estas uñas dobles se han visto mucho en color rojo, pero aplicado en la parte inferior de la uña y su popularidad radica en que es un color muy brillante que con este estilo se puede lucir de la forma más discreta. Por si fuera poco, hace el match perfecto con todos los diseños, desde aquellas con tonos uniformes -ya sean claros u oscuros- además de decoraciones como corazones para este San Valentín, flores para la primavera o las apuestas más coloridas y con formas minimalistas.

Por supuesto, el mundo de la manicura nos ofrece muchas posibilidades y no se pueden descuidar otras tendencias, pues si algo ha quedado claro con diseños virales es que menos no siempre es más y que de hecho, se pueden conseguir diseños en la parte inferior de las uñas aún si el espacio es muy pequeño y algunas apuesta son:

el animal print

con glitter

diseños minimalistas y discretos

líneas verticales y horizontales

Los diseños ahora se pueden llevar de esta forma. (Foto: FB Ideas y más)

