JLo enseña la manicura francesa ideal para las amantes del brillo

Las primeras semanas del 2023 nos están dejando los looks más icónicos y tan sólo son un adelanto de todas las tendencias de moda y belleza que se verán a lo largo del año y si bien es cierto que una larga lista de famosas ya causaron furor, ninguna se ha robado todas las miradas como JLo. ¿La razón?, que la actriz ha presumido los looks más glamurosos en los que las transparencias, los escotes y el brillo han sido los grandes protagonistas, pero estos pequeños detalles también llegaron a su manicura.

Aunque las tendencias de manicura para este 2023 están cargadas de los esmaltes más coloridos o los diseños más elaborados, por ejemplo aquellos con los logos de Barbie, no se puede negar que los más discretos y elegantes siempre ayudarán a dar el toque final a cualquier look y así lo ha dejado ver Jennifer López. En varias ocasiones sus diseños de uñas han servido de muestra para confirmar que los tonos nude son ideales para las mujeres de más de 50 años que quieren derrochar estilo sin perder del radar la formalidad.

El brillo se ha convertido en el complemento de todos los looks de JLo. (Foto: IG @jlo)

Pero en los últimos días y durante la premiere de su nueva película, "Una boda explosiva", deslumbró con el brillo en su máximo esplendor con un vestido de transparencias y con sus uñas, en especial esta última porque resuta muy glamurosa pese a lo discreto del diseño. Se trata de una manicura francesa que se puede lograr desde casa y que es perfecta para lucir tanto en unas uñas naturales como en unas de acrílico, eso sí procurando tener un poco de largo para estilizar la mano entera. ¿Te animas a lucirlas?

Manicurista de JLo revela sus secretos para conseguir las "Lip Gloss Nails"

JLo combinó este diseño de uñas con su vestido más glamuroso, pero si algo podemos afirmar es que la elegancia de una combinación entre esmaltes nude y de glitter plateado luce magnífica con cualquier tipo de look, desde uno casual hasta uno más formal con el cual poder ir a la oficina. Algo que no puede pasar por alto es que a pesar del brillo que se logra gracias al estilo francés, las manos no se roban toda la atención, sino que resultan muy discretas y es por ello que las pueden llevar tanto jovencitas como mujeres maduras.

Tanto fue el furor que causó esta manicura francesa que el manicurista de la cantante, Tom Bachik, compartió todos los detalles de cómo conseguir un estilo igual de glamuroso que este, sin importar si las uñas son naturales o de acrílico, y algo por lo que esta tendencia se volvió tan popular es por lo fácil que se consigue y a continuación te contamos todo lo que debes de saber.

¿Lucirías el mismo diseño de uñas que JLo? (Foto: IG @tombachik)

Este diseño de uñas fue nombrado como "Lip Gloss Nails" en el que claramente se advierte sobre la tendencia del brillo, en especial durante una temporada en la que se lleva hasta en los labios con un poco de gloss. Primero se deben de preparar las uñas tanto con productos como con la forma que tendrán y en este caso destaca un stiletto mediano suavizado para estilizar la mano gracias a que lo largo ayuda a lucir los dedos más largos y delgados, por lo tanto también más elegantes. Posteriormente aplicar una capa de tonos nude semitransparentes que se deben de escoger según el tipo de la piel, o al menos así lo afirmó el manicurista de JLo. Mientras que para realizar la manicura francesa se aplica el brillo ya sea con esmalte o con glitter. Finalmente, es necesario aplicar sobre toda la base de las uñas un reflectante súper brillante con el cual conseguir ese estilo del gloss.

