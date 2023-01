Uñas nude y minimalistas, así se llevará la manicura este 2023

El truco para lucir la mejor manicura es conocer nuestra personalidad, pues así como las mujeres más extrovertidas se animan a llevar los colores más llamativos o técnicas como el gel en 3D o con cristales con los que famosas como Ángela Aguilar han impuesto moda, hay quienes prefieren algo más discreto y elegante sin que ello sea motivo para dejar de lado un estilo muy glamuroso. Para este segundo grupo de personas los diseños de uñas también ofrecen una larga lista de opciones, pero las que causarán sensación este 2023 son las nude y minimalistas.

Como te hemos contado en otras ocasiones, las uñas nude son perfectas para las personas que buscan una imagen clásica, elegante y discreta, por lo que son ideales para personalidades sencillas, o bien, que por cuestiones relacionadas a sus trabajos necesitan una manicura que no llame demasiado la atención. Por fortuna, el llevar un estilo casi natural no siempre tiene que ser aburrido, pues los diseños minimalistas son magníficos para un toque divertido y con ello no pasar desapercibidas.

Se trata de la apuesta que podrás llevar todo el año. (Foto: IG @mim___nail)

En redes sociales se ha confirmado que para este 2023 las uñas nude y con un diseño minimalista, pero muy glamuroso, serán la nueva obsesión de las amantes de la manicura. Una de las mejores partes es que es posible presumir una larga lista de diseños siguiendo estas dos características y según la moda coreana -que ya impuso las uñas con efecto de cristal-, para conseguir un estilo único el glitter, pedrería, las hojas de oro e incluso los esmaltes metálicos ayudarán a presumir unas manos aún más bonitas.

Por supuesto, todos los detalles antes mencionados no arruinan esta estética que apuesta por lo discreto y lo sencillo, sino que ayudan a que las uñas luzcan más brillantes pero siempre procurando lo simple. Además, algo que no se puede quedar fuera del radar es que en esta dupla también se pueden conseguir diseños únicos y pensados para los gustos desde cada persona. La gran prueba de ello es que además de una idea como la anterior también se pueden lograr:

Las uñas contour en las que el esmalte nude acapara toda la superficie, mientras que con glitter se crea un contorno muy delgado y discreto.

en las que el esmalte acapara toda la superficie, mientras que con glitter se crea un contorno muy delgado y discreto. La manicura francesa cromada que consiste en lucir las uñas lo más naturales posibles, pero dejando para la punta un destello de color metálico

Así se ven las uñas contour. (Foto: IG @mim___nail)

La técnica cromada también acapara las tendencias de manicura en este 2023. (Foto: IG @mim___nail)

Como notarás, en todos los casos destaca una manicura minimalista que se logra siempre con una base nude, pero además de conseguir el brillo con un esmalte metálico o con uno de glitter, también se puede recuperar esta tendencia coreana al lucir pequeñas piedras que le otorguen un toque muy glamuroso a la manicura como es el caso de diamantes o perlas, siempre de tamaños pequeños para mantener la discreción y la elegancia.

Asimismo, comienzan a hacer sus primeras apariciones diseños de uñas con corazones resplandecientes, mismos que se convierten en los preferidos de los primeros meses del año y con una especial atención en el mes de febrero, pues con motivo del Día de San Valentín todo lo romántico se vuelve tendencia. De esta forma se puede lucir una manicura basada en el amor sin recurrir al clásico color rojo.

Por otro lado, es importante resaltar que todo lo anterior es lo que ayuda a conseguir unas uñas atemporales, pues se pueden decorar según la ocasión y así como hacen el match perfecto con el invierno, se pueden llevar el resto del año sin que dejen de lucir a la moda. Finalmente, debes de saber que aunque la fiebre está en las uñas cortas, no solo se pueden llevar naturales, sino también en acrílico.

¿Cuáles son tus favoritas? (Foto: IG @mim___nail)

SIGUE LEYENDO

Las uñas acrílicas ombré arrasarán este 2023 y son perfectas para unas manos bonitas

Las uñas de Dua Lipa serán tu obsesión este 2023

La manicura francesa doble es ideal para las mujeres elegantes en este invierno