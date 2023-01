JLo paraliza la red a sus 53 años con arriesgada falda de tiro bajo y corsé

Las cátedras de moda de JLo no dejan de dar de qué hablar y luego de recordar sus mejores looks en trajes de baño para presumir la figura después de los 50, la guapa cantante eclipsó las redes sociales al demostrar que tiene un cuerpo icónico en el que las curvas y músculos torneados acaparan todas las miradas. Por supuesto, lo anterior no es nada nuevo, pues en innumerables ocasiones ha derrochado estilo con arriesgados escotes o diseños con los cuales deja poco a la imaginación.

Tan solo estas primeras semana del 2023 Jennifer López ha demostrado que es toda una fashionista y que siempre sabe cómo cautivar desde elegantes looks con vestidos largos y muy femeninos, hasta con apuestas más casuales y "rebeldes" como la que presumió este miércoles con una coqueta falda de tiro bajo con la que presumió su abdomen de acero y un corsé que le ayudó a resaltar sus curvas.

JLo impone moda con total look de cuero

En una nueva sesión de fotos la guapa actriz y cantante presumió su belleza y derrochó estilo como pocas veces gracias a un sorprendente look de cuero de la lujos marca de Marc Jacobs. Para la ocasión la famosa apostó por combinar prendas holgadas y entalladas con las cuales favorecer la silueta que con mucho esfuerzo mantiene a sus 53 años y además aprovechó para dejar en claro que la dupla de colores más icónica siempre será el negro con blanco.

JLo paralizó la red con estas imágenes. (Foto: IG @robzangardi)

Fue su fotógrafo, Rob Zangardi quien por medio de redes sociales compartió un par de fotografías en las que se observa a la protagonista de "Una boda explosiva" luciendo un ajustado corsé blanco con el que dejó ver que los escotes también se pueden lucir después de los 50 años. Asimismo, no tuvo impedimentos para presumir el abdomen de acero y vientre plano más envidiados del mundo del entretenimiento tanto por esta pieza como por una falda de cuero.

Y es que para complementar este estilo bastante arriesgado, JLo apostó por una falda de tiro bajo, una tendencia que no deja de causar furor y que cada vez se complementa más con una tanga, con la que presumió los resultados del gym y acentuó su figura de reloj de arena con una cintura diminuta. Aunque este estilo por sí mismo ya resulta bastante cautivador, la famosa consiguió el balance perfecto al derrochar estilo con un diseño largo y que cubre las pierna en su totalidad, pero que gracias a lo brillante del cuero resaltan como nunca.

Por otro lado, la esposa de Ben Afflck adoctrinó al confirmar que al lucir dos prendas tan ajustadas como estas, una tercera en su versión oversize le da el toque final. Y es que para cubrirse la parte superior del cuerpo, la intérprete de "On the floor" lució una chamarra de cuero con la que completó su atuendo más icónico de los últimos días.

JLo dejó ver su figura como pocas veces. (Foto: IG @robzangardi)

En su lección de estilo, JLo también llegó a demostrar que las melenas largas y sus clásicas mechas caramelo la ayudan a mantenerse joven a sus 53 años, en especial cuando complementa su imagen con un maquillaje muy natural y discreto con el cual resaltar las mejores facciones.

