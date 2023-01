JLo paraliza Instagram al presumir mini cintura con un ajustado vestido rosa

No cabe duda que las tendencias de moda para este 2023 están dominadas por JLo, quien desde los primeros minutos del año sorprendió con una gran cátedra de moda para lucir un minivestido con estampado y acaparar todos los reflectores, claro que eso sólo sería el inicio de una temporada en la que confirmaría que es la famosa con el mejor estilo. Pues a partir de entonces ha conquistado la red con una larga lista de looks que ya dieron mucho de qué hablar como este último en el que apostó por el rosa para cautivar.

Y es que todo parece indicar que Jennifer López se está alejando de las tendencias del invierno para lucir las más glamurosas y con las que se podrá conquistar la primavera, una temporada que es ansiada por muchas y en la que es imposible no lucir la larga lista de opciones para estar a la moda. Por supuesto, la guapa cantante siempre consigue darle su toque personal a su imagen y en esta ocasión apostó por un vestido rosa muy entallado con el que presumió su figura en forma de reloj de arena y una mini cintura de impacto.

JLo lució preciosa en la promoción de su nueva película. (Foto: IG @jlo)

JLo impone moda con el vestido ideal para una cena

A través de su cuenta de Instagram la también cantante presumió el look con el que promocionó su nueva película, "Una boda explosiva", una ocasión para la que apostó por la elegancia, feminidad y sensualidad al lucir un ajustado vestido midi que gracias a un largo por debajo de las rodillas permitió derrochar elegancia y es por ello que la prenda resultó perfecta para una cena romántica la próxima temporada de primavera-verano 2023.

El vestido se caracteriza, además de lo entallado, por pliegues en los laterales que le otorgan una mirada más coqueta y sensual gracias a que las curvas se resaltan de una forma única y sin que la elegancia se pierda del radar. Asimismo, resalta un cuello alto que le brinda el toque final y que incluso la invitada de una novia podría lucir en una boda durante los próximos meses. Por supuesto, fiel a su estilo JLo complementó este detalle con un par de rosas con la misma tela de la prenda que la ayuda a lucir aún más guapa.

Aunque en su sesión de fotos la gran parte del tiempo aparece sentada y cautivando a la cámara, JLo no dudó en también compartir una imagen en la que se presume al natural y confirmando que su belleza incluso está en los momentos más privados. Pues aún luciendo el vestido sin una sola gota de maquillaje ni el peinado más glamuroso, posó de pie frente al espejo para sorprender con que a sus 53 años aún tiene una mini cintura de la cual hacer alarde y presumir en un look como este.

JLo sorprendió al presumir una mini cintura con este vestido. (Foto: IG @jlo)

JLo impone moda con la falda lápiz ideal para presumir las curvas

Finalmente, para su cátedra de moda para verse preciosa y paralizar plataformas como Instagram, la intérprete de "On the floor" completó su look con unas sandalias nude y con cintas que le dieron el toque más glamuroso al outfit entero. Por otro lado, en su estilo también se lució con una coqueta gabardina en color palo de rosa para una imagen más icónica.

Por supuesto sus fans la llenaron de halagos con comentarios como "eres tan hermosa", "la más bonita en rosa", "¿a quién más le encanta el vestido?", "impresionante" y "reina".

Los looks sin mangas son perfectos para cautivar. (Foto: IG @jlo)

