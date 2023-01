Livia Brito tiene el look perfecto para usar jeans y tenis en la oficina

Una de las principales metas de las mujeres que todos los días tienen que ir a la oficina es dar con el look perfecto para procurar la comodidad e incluso una imagen un tanto relajada en la que los tacones, faldas o vestidos queden fuera del radar, especialmente en esta temporada invernal en la que las bajas temperaturas no dan tregua. Sin embargo, un error muy común es pensar que sin todo lo anterior no se procura la elegancia, cuando en realidad siempre se puede presumir un atuendo con básicos del guardarropa como jeans y tenis.

Aunque dicha combinación puede resultar muy arriesgada para mucha personas, lo cierto es que siempre se puede conseguir una imagen muy elegante y con la cual seguir demostrando que quien lo luce es una mujer fuerte, independiente, trabajadora e incluso hasta una líder que demuestra poder y confianza a sus compañeros de trabajo. Por supuesto, hay trucos indispensables que se deben de conocer antes de llevar jeans y tenis a la oficina y la actriz Livia Brito los conoce a la perfección.

Conoce los secretos de Livia Brito para usar jeans y lucir elegante. (Foto: IG @liviabritopes)

Livia Brito impone moda para las mujeres oficinistas

Probablemente la primera imagen que llega a la mente al ver a Livia Brito es con las minifaldas tableadas más coquetas o los outfits con leggings para un estilo deportivo, pero en más de una ocasión ha sorprendido con cátedras de moda que ninguna mujer debe dejar pasar y una de ellas es este look perfecto para aquellos días en los que se busca una imagen relajada en la oficina sin perder la elegancia y su combinación perfecta son los pantalones de mezclilla holgados, tenis y un blazer. ¿Te animas a robarle el outfit?

La actriz compartió este fin de semana una icónica sesión de fotos en las que su look llamó la atención de sus fans no sólo porque es una combinación en la que se le ve pocas veces, sino también porque es magnífico para conseguir un estilo elegante, cómodo y juvenil. En su cátedra de moda, la cubana dejó en claro que lo esencial son unos jeans claros con un corte holgado que puede ir desde el recto, el mom e incluso uno baggy o acampanado, siempre procurando que no termine por conseguir una imagen urbana, pues lo que se busca es mantener la elegancia.

Asimismo, resulta fundamental apostar por un tiro alto, pues este detalle también ayudará a conseguir una imagen formal con mucha facilidad. Por otro lado, una blusa de cuello alto (de la que ya te dimos un tutorial para usar sin perder el estilo) y en un color neutro como el blanco ayudará a crear el look perfecto sin demasiado esfuerzo, pero es importante procurar que esta prenda quede dentro del tiro de los pantalones.

Un recogido como un chongo bajo es ideal para una blusa con cuello alto. (Foto: IG @liviabritopes)

De acuerdo con Livia Brito, el paso final está en lucir un blazer desabotonado, mismo que durante el invierno se puede cambiar por un abrigo, ya sea en tonos neutros u oscuros; sin embargo, antes de lucir esta prenda extra es necesario saber cuáles son los tenis que acompañaran al atuendo, pues su color es clave para elegirla. Un claro ejemplo es que la actriz llevó calzado con detalles blancos, negros y azules que combinan con el resto de la ropa.

Finalmente, los accesorios ayudarán a conseguir una imagen glamurosa en cuestión de segundos, pero pensando en el código de vestimenta de una oficina deben de ser muy discretos. Para ello se pueden lucir aretes y anillos, ya sea dorados o plateados, unos lentes oscuros y un bolso de mano. ¿Te animas a presumir esta combinación en esta temporada?

No olvides usar prendas con hombreras, mismas que son tendencia este 2023. (Foto: IG @liviabritopes)

