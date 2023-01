Sofía Castro cautiva con minivestido rosa y abdomen de acero

Sofía Castro se ha convertido en una de las mexicanas más importantes en el mundo del entretenimiento y no sólo por ser hija de Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro, ni por su talento frente a las cámaras, sino también por demostrar que entre sus pasiones también se encuentra la moda y el estilo. Tan sólo en las últimas semanas y antes de inaugurar el 2023 la actriz ha presumido que tiene los mejores looks como un glamuroso vestido largo con escotes o más recientemente convirtiendo el rosa en el color de temporada.

Todo lo anterior ya la ha colocado en la mira como una de las mujeres más guapas, a la moda y con un estilo que aunque es fácil de recrear resulta único e icónico. Algo que ha llamado la atención de la estética de Sofía Castro es lo versátil que resulta y así como en otras ocasiones ha dejado en claro que el negro no puede faltar para denotar elegancia, en su última cátedra de moda demostró que el rosa nunca pasará de moda y que es magnífico para sumarse a la fiebre por los looks de Barbie que dominaron el verano pasado.

Este sábado, la hija de "La Gaviota" se coronó como la it girl del momento con un precioso minivestido con escote cut out, ideal para presumir un abdomen de acero y robarse todas las miradas. A través de sus historias de Instagram, la guapa actriz compartió un par de fotos posando frente al espejo para presumir su look más cautivador con un coqueto diseño que rápidamente acaparó miradas por una falda arriba de las rodillas, un escote en "V" y muy pronunciado, además de un par de aberturas en las abdominales.

Desde el espejo, así cautivó a sus fans. (Foto: IG @sofia_96castro)

En el diseño de la lujosa prenda también destaca una forma de camisa con la que el cuello da un toque extra de elegancia, además que se complementa a la perfección con las hombreras XXL que desde los últimos meses de 2022 arrasaron dentro del mundo de la moda. Además, lo anterior permite conseguir el escote pronunciado de forma natural y complementarlo a la perfección con la caída de la falda ante los escotes en el abdomen.

Por otro lado, Sofía Castro dejó claro en esta lección de estilo que un par de mangas largas son magníficas para conseguir una imagen elegante al instante a pesar de lucir un minivestido como este. De acuerdo con la guapa actriz de "Malverde: el santo patrón", para iniciar como toda una fashionista el 2023 hacen falta un par de tacones con plataforma para completar cualquier look, incluyendo este inspirado en la fiebre de Barbie.

En una segunda foto, que compartió su hermana Fernanda Castro, la famosa también dejó ver que se trata de la apuesta más icónica del año y que una dupla perfecta se consigue con un look más en total black para imponer moda. De esta forma las hijas de Angélica Rivera se robaron todas las miradas y conquistaron Instagram con las tendencias del año, pues además de los looks inspirados en Barbie, lo gótico en color negro también tendrá mucho protagonismo este 2023.

¿Y tú, eres team rosa o negro? (Foto: IG @sofia_96castro)

