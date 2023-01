Hailey Bieber presume su figura de modelo con bikini verde pastel, ideal para este 2023

El invierno aún no termina, pero las fotos de las famosas en redes sociales demuestran las ganas de miles de personas por los días soleados de la primavera y el verano en donde los viajes a la playa no pueden faltar y es que con motivo de sus vacaciones por año nuevo han compartido sus mejores looks en trajes de baño desde destinos como Acapulco, pero también desde otras partes del mundo. Una de las últimas celebridades en cautivar con un look en bikini fue la modelo Hailey Bieber, quien ya está lista para presumir las tendencias de moda que se verán este 2023.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Hailey Bieber derrochó estilo como nunca y se coronó como la famosa con los bañadores más bonitos, además que es quien tiene uno de los mejores estilos gracias a pequeños detalles que marcan su personalidad por completo. En una sesión de fotos de sus "archivos perdidos", la esposa de Justin Bieber conquistó el 2023 con un coqueto bikini en color verde pastel y que rápidamente se convirtió en el favorito de muchas.

Hailey Bieber cautivó a la red con este look. (Foto: IG @haileybieber)

En su look no sólo destaca el color verde que por su tonalidad pastel es perfecto para lucir durante las próximas vacaciones de primavera, pues también se dejó en claro que los trajes de baño de dos piezas serán la gran sensación de la temporada, en especial si se consiguen aquellos diseños en los que la sensualidad y la juventud salten a la vista. Por un lado, un top con un corte similar al strapless, pero con un par de tirantes y que culminan con un moño por detrás de la espalda son magníficos para lucir a la moda.

Por otro lado, las bragas de tiro bajo siguen siendo las preferidas de las famosas y Hailey Bieber se ha dicho dispuesta a no abandonar esta tendencia y agregarla a su estilo para lucir su icónica figura esbelta y ejercitada con la que se ha convertido en una de las modelos más emblemáticas de la industria. Con esta combinación para un look playero, la también mejor amiga de Kendall Jenner se convirtió en la más bella y con el bikini más bonito para lucir en una escapada a la playa.

Además, en sus fotos posando de espaldas y desde el barandal de un puente, dejó ver los resultados del ejercicio que suele realizar acompañada de otras celebridades como Kendall y Kylie Jenner, tan sólo por mencionar algunos nombres. Asimismo, completó su outfit de descanso con un sombrero de pescador en color negro y con el que creo el balance perfecto ante las tonalidades pastel.

De espaldas, así presumió sus vacaciones. (Foto: IG @haileybieber)

Desde la cama, Hailey Bieber impone moda en jeans y bikini

Con sus fotos de archivo, Hailey Bieber también sorprendió con un look perfecto para aquellos momentos en los que no se quiere presumir toda la figura al usar un traje de baño y que puede ser perfecto para dar pequeños paseos. De acuerdo con la modelo, es necesario un bikini con diseño y un par de jeans holgados, mismos que se resisten a salir de las tendencias de este 2023.

Según se aprecia en una tercera foto desde la que posó recostada en la cama, el truco para un look icónico está en llevar el top del bikini a la vista, en esta ocasión con un diseño bastante colorido; mientras que para mantener la comodidad y una imagen casual, un par de jeans holgados le darán el toque final al atuendo. Asimismo, se pueden llevar desabotonados para lucir aún más en tendencia.

Los accesorios son piezas clave para lucir glamurosa. (Foto: IG @haileybieber)

