Markitos Toys reaparece tras ataque a casa de sus padres y genera especulaciones por su comportamiento

Markitos Toys reapareció en sus redes sociales y nuevamente generó numerosas reacciones sobre las continuas acusaciones en su contra por su supuesto vínculo con el crimen organizado. Ahora, el influencer compartió en su cuenta de Instagram su comportamiento tras haber aparecido en volantes con acusaciones en su contra por presuntamente financiar al Cártel de Sinaloa, en papeletas repartidas en calles de Culiacán.

Tras la intensa jornada de violencia en Sinaloa, detonada por las confrontaciones entre "Los Chapitos" y aliados de Ismael "El Mayo" Zambada, Marco Eduardo Castro, mejor conocido como Markitos Toys, también ha sido afectado por las balaceras y quemas de inmuebles.

Durante un video de aproximadamente dos minutos, se le puede observar a Toys nervioso porque alguien toca a su puerta, a lo que se dispone a avergiuar de quién se trata. Tras abrirla, descubre que es un trabajador que reparte el agua en su colonia, situación que le generó risa y decidió compartirlo en un reel a través de Instagram.

"Hey no te pongas tan ausente, no estás viendo toda la raza que te quiere, no les des ansiedad y repórtate más seguido" y “Nadie ni nada me hará odiarte” fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Toys.