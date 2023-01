Sofía Castro impone moda con impactante escote en vestido negro para recibir el 2023

La "it girl" mexicana del momento es sin duda Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y el "Güero" Castro, quien poco a poco se ha abierto paso en la industria del entretenimiento gracias a su talento como actriz; sin embargo, no es en lo único en lo que destaca, pues también es uno de los referentes de la moda y el estilo más populares que para recibir el 2023 no dudó en demostrarlo al lucirse como toda una diva.

Para la ocasión, la guapa Sofía Castro -que ya es la inspiración de muchas a la hora de recrear los mejores looks- se lució con un impactante vestido negro con el cual presumió una figura llena de curvas y una mini cintura con la que arrebató suspiros. Asimismo, demostró que un escote profundo y bastante arriesgado puede ser ideal para darle el toque juvenil a su imagen y sin que ello sea motivo de perder la elegancia y la clase.

Así recibió el 2023. (Foto: IG @sofia_96castro)

Con este look cautivó a sus fans

A través de sus historias de Instagram, la hija de "La Gaviota" derrochó estilo con una foto desde el espejo con la que demostró que heredó toda la belleza de su madre. Para ello eligió un precioso vestido largo en color negro y ajustado al cuerpo para resaltar una silueta en forma de reloj de arena con la que paralizó la red; mientras la falda caía ajustada hasta la altura para dejar unas sandalias rojas de tacón a la vista, en la zona de la blusa sorprendía un coqueto escote.

Se trata del famoso cut out con el que aberturas a lo largo del torso ayudan a presumir una imagen muy sensual sin descuidar la sofisticada, la dupla perfecta para un look elegante como el que se merecía la llegada del 2023. En el caso de Sofía Castro destacan dos aberturas por debajo del pecho y a la altura del abdomen para dejar la piel a la vista. Asimismo, para conseguir un look muy glamuroso el vestido dorado llama la atención por tres broches dorados que crean el contraste perfecto.

Como adelantábamos, la actriz de "Malverde: el santo patrón" lució unas elegantes sandalias en color rojo con las que también agregó elegancia a su outfit para recibir el 2023, mismas que no dudó en combinar con un pedicure en el que saltan a la vista unas uñas rojas, mismas que han causado mucha sensación este invierno. Asimismo, como accesorios se lució con un brazalete dorado y como peinado con un recogido desenfadado para ese estilo juvenil.

Este es el coqueto vestido de Sofía Castro. (Foto: IG @sofia_96castro)

