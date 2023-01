JLo impone moda con la falda lápiz ideal para presumir las curvas

El mundo de la moda tiene muchas tendencias con las cuales derrochar estilo este 2023 y entre ellas no sólo se incluye una larga lista de zapatos que ya forman parte indispensable del clóset, sino también las prendas que si bien no son básicos del guardarropa es necesario tenerlas para cualquier ocasión. Lo anterior lo acaba de demostrar Jennifer López con una nueva cátedra de moda en la que demostró que una falda lápiz es ideal para las mujeres de más de 50 años que quieren lucir perfectas y con el mejor estilo.

A sus 53 años, JLo sigue siendo una de las mujeres más imponentes tanto en el mundo del entretenimiento, como en el de la moda y la belleza, pues siempre presume los mejores looks y trucos tanto de maquillaje como de luces en el cabello para conseguir una imagen rejuvenecida y a la moda. Por supuesto, la "regla" también aplica con las prendas y según demostró este fin de semana, siempre se puede conseguir una imagen única y muy elegante, incluso si se adelanta una temporada.

Y es que mientras el mundo entero aún se mantiene con las tendencias del invierno en las que destacan los leggings combinados con botas acolchadas, la cantante se "adelantó" a la primavera para presumir el outfit ideal para acaparar miradas de la forma más elegante y sensual gracias a una coqueta falda lápiz con la que pudo presumir sus curvas de forma muy glamurosa. A través de Instagram, su estilista Rob Zangardi compartió el nuevo look de la famosa y el resultado es magnífico para la próxima temporada.

La actriz presume su belleza con un atuendo floreado. (Foto: IG @robzangardi)

JLo presume su figura en una falda lápiz y blusa abombada

De acuerdo con la cátedra de moda de la esposa de Ben Affleck, el truco para lucir icónica después de los 50 está en combinar la elegancia con lo juvenil y divertido, pues estos tres elementos logran el match perfecto para resaltar tanto la figura como la imagen entera. Aunque la primavera inicia hasta el próximo mes de marzo, JLo dejó en claro que los estampados florales ya se pueden empezar a hacer presentes en cada combinación.

Prueba de ello es que eligió una elegante falda blanca a media pantorrilla y cuyo corte lápiz es ideal para resaltar las curvas gracias a su efecto ajustado que en esta ocasión también se combina con un estilo plisado que eleva aún más la prenda. En el diseño que modeló la protagonista de "Marry Me" destaca un estampado de flores por lo que tonos como el verde y el rosa ganan mucho protagonismo.

Sin embargo, lo anterior no es lo único en llamar la atención de un look de impacto como este, pues Jennifer López llegó a demostrar lo que los estilistas y diseñadores señalaron desde la Semana de la Moda del año pasado y es que para lucir en tendencia ya no hay que llevar una prenda con estampado y otra totalmente lisa para balancear. En cambio, se pueden combinar los diseños para un estilo maximalista en el que no se pierda la elegancia.

Las faldas lápiz lisas o con diseño no pueden faltar este 2023. (Foto: IG @robzangardi)

Para ello, JLo agregó a su look una blusa amarilla y con estampado floral, además de un coqueto corte que a pesar de tener un par de mangas largas y abombadas permite que los hombros queden al descubierto para conseguir la energía que requiere la primavera y a la vez un toque muy juvenil. Por supuesto, esta segunda prenda resulta perfecta para complementar la forma de la falda lápiz y así conseguir un atuendo perfecto para cualquier ocasión o evento importante durante el día.

Finalmente, la guapa celebridad agregó un par de tacones fucsia con transparencias que se suman a las tendencias que se verán a lo largo de este 2023. Además, al tratarse de unas coquetas sandalias se eleva aún más el outfit y a la vez lo convierte en la apuesta perfecta para la temporada primavera-verano.

De uñas pastel a maquillaje natural, las otras tendencias que impone JLo

Cabe destacar que Jennifer López no sólo impuso moda con una falda ajustada y larga o con una blusa con escote, sino también con el resto de su look entero del que hay mucho que resaltar y a continuación de compartimos la lista de aspectos que no pueden faltar para lucir glamurosa.

Un peinado de cola de caballo alta

Maquillaje natural y con labios rosas

Uñas en un tono amarillo pastel

¿Seguirías las tendencias de moda de JLo? (Foto: IG @robzangardi)

