Eiza Gónzalez impone moda con elegante vestido con escotes

Si de moda se habla Eiza Gónzalez ha demostrado ser el referente más importante e icónico, en especial si se habla de los primeros días de este 2023, mismo que la guapa actriz mexicana ha conquistado con su estilo en el que la feminidad y la elegancia hacen la dupla perfecta para robarse todas las miradas. Por supuesto, esto no resulta nada nuevo, ya que desde hace años la famosa de 32 años ha sabido cómo deslumbrar como toda una fashionista y su último look en un precioso vestido palo de rosa lo confirma.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eiza Gónzalez compartió una nueva foto para hacer alarde de su belleza y confirmar que es una de las mujeres mejores vestidas sin importar la ocasión; para esta nueva cátedra de moda, la actriz de "Ambulance" demostró que incluso al elegir una prenda con muchos escotes profundos y arriesgados se puede presumir el glamur de forma única. Y para sorprender a sus fans, eligió un vestido muy coqueto que solo cubre partes estratégicas.

Pues en la zona de la blusa se aprecian dos tirantes anchos que poco a poco van ampliando su tamaño hasta cubrir el pecho, pero no sin antes crear un escote pronunciado. Por otro lado, también destacan un par de aberturas en los laterales del cuerpo y que dejan a la vista una minicintura y el abdomen de acero de la diva de Hollywood; finalmente un broche en el centro termina de completar un el vestido hasta conseguir una pieza muy juvenil y en tendencia.

Así presumió su nuevo look. (Foto: IG @eizagonzalez)

En lo que respecta a la falda, la también cantante no deja de demostrar que el corte midi a media pantorrilla es la opción perfecta para favorecer la figura, hacerla lucir más alta e incluso presumir la elegancia en cuestión de segundos. Por supuesto, para esta parte del diseño destaca un corte asimétrico que se une con el broche del top y a la vez permite lucir los escotes de la forma más fashionista. Asimismo, destaca una falda plisada que da el toque final al atuendo.

De acuerdo con Eiza Gónzalez, en ningún look pueden faltar los accesorios y para uno de sus mejores looks para iniciar el 2023 no sólo agregó joyas doradas, sino también un bolso de mano blanco y un par de sandalias negras. Con esta selfie desde el espejo, la actriz se robó todas las miradas y demostró que sabe cómo imponer moda con un tono tan discreto como este palo de rosa, hasta con los colores más encendidos.

Y es que para iniciar el año también presumió un icónico look de falda larga y con colores neón que crean un degradado entre el rosa, amarillo y verde; mientras que para la blusa, Eiza Gónzalez trajo de regreso los polémicos tops de paliacate con los que se consiguen todo tipo de looks y permiten un escote strapless perfecto. ¿Te animarías a seguir las tendencias que la actriz está luciendo este 2023?

La actriz recibió el 2023 con este look. (Foto: IG @eizagonzalez)

