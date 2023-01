Moda 2023: esta es la lista de zapatos que serán tendencia

Loa zapatos son nuestros mejores aliados y entre los trucos para usarlos no sólo destaca el pensar el clima y apostar por tendencias acolchadas o con peluche para el invierno o las sandalias para los días más calurosos, tan solo para poner algunos ejemplos, sino que se deben considerar otros factores como las tendencias que sin duda nos ayudan a lucir a la moda. Por supuesto, con la llegada del 2023 hay mucho que tomar en cuenta, pues no todo el calzado que se lució durante el 2022 seguirá dentro del radar de novedades.

Así que si en tu clóset aún tienes las plataformas de punta cuadrada, llegó el momento de renovar los zapatos que tienes, pues si bien no han salido de las tendencias del todo, hay apuestas que te ayudarán a presumir el mejor estilo. Por otro lado, el agregar las apuestas de moda para este 2023 te ayudará a conseguir looks más variados y para toda ocasión, pues el calzado (al igual que los accesorios) es el que le da el toque final a cada outfit, ya sea al elevarlo o al arruinarlo por completo si no apuestas por el par adecuado.

Se llevarán todo el año. (Foto: IG @UGG)

Descubre los 5 tipos de zapatos que no te podrán faltar este 2023

Recuerda que sumarse a las tendencias no implica llevarlas todas, sino las que mejor se ajusten a tu estilo personal y gustos, pues uno de los secretos de la moda es precisamente sentirse cómodo con lo que se lleva, pues en muchas ocasiones lo que se ve en todos lados no es lo favorito de algunos como es el caso del calzado "ugly" como las famosas botas UGG que son las primeras de esta lista de zapatos para el resto del año. ¡Descubre todo el calzado de temporada!

Botas UGG

Desde el invierno pasado las famosas botas UGG se fueron colando en los looks de famosas como las hermanas Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber o Sydney Sweeney, pero fue hasta mediados del 2022 que su popularidad incrementó hasta el punto de verlas en muchas otras celebridades e influencers. Por lo tanto, para esta temporada no pueden faltar en el clóset, ya sea en su versión corta o larga, en el cásico color camello o de tonos neón.

Un secreto para usarlas y lucir como toda una modelo es con leggings o licras combinadas con calcetas blancas y largas para que también ganen protagonismo.

Bailarinas

Desde la Semana de la Moda en París quedó claro que las bailarinas están de regreso, en especial si se llevan en colores como el rosa bebé, el blanco o el negro y aunque se pueden llevar con una larga lista de estilos, las calcetas largas o calentadores son su upla perfecta. Además estas dos prendas son magníficas para recrear la imagen de las bailarinas de ballet, en quienes está inspirado este tipo de calzado.

No olvides que puedes usarlas con minifaldas, vestidos y jeans holgados.

Los diseños con pedrería también se verán en los próximos meses. (Foto: IG @miumiu)

Botas texanas

Otro de los zapatos ideales para derrochar estilo este 2023 son las botas texanas que se pueden encontrar en todo tipo de colores y que sin duda son perfectas para complementar todo tipo de prendas, pues mientras durante la primavera o el verano se pueden lucir con vestidos cortos, en la oficina se pueden llevar con un elegante traje sastre. ¿Te animas a tenerlas en una larga lista de tonalidades?

Plataformas

Como te adelantábamos, las plataformas no han salido del radar de tendencias y se podrán llevar tanto en tacones, mocasines, tenis e incluso en botas para un estilo chunky; sin embargo, cuando se habla de las clásicas Aevitas de Versace las puntas triangulares se convertirán en las preferidas del momento.

Ideales para looks casuales y elegantes. (Foto: Pinterest)

Mocasines

Finalmente, en este 2023 tu clóset tiene que tener un par de mocasines especialmente si se trata de modelos con plataforma, pues desde el estreno de "Merlina", la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega, estos zapatos se convirtieron en la sensación. Una de las mejores partes es que no sólo ayuda a conseguir ese estilo gótico del personaje, sino que dependiendo de las prendas que se elijan puede ayudar a mantener la elegancia sin perder la comodidad.

SIGUE LEYENDO

Hailey Bieber presume su figura de modelo con bikini verde pastel, ideal para este 2023

Moda 2023: los jeans se llevarán holgados y sin abotonar, ¿te sumas a la tendencia?

Uñas "pink aura", la nueva manicura de Dua Lipa será tendencia este 2023