Jorge Loza fue encañonado en el pecho durante un asalto, Ferka dio detalles del violento robo

Jorge Losa fue víctima de un asalto que generó gran preocupación entre sus seguidores y el medio artístico. Aunque los detalles del incidente han sido revelados poco a poco, su pareja, María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, compartió información adicional sobre lo ocurrido, destacando la gravedad de la situación y la importancia de la seguridad.

“Estaba acostando al niño y de eso que sientes, dices: ‘algo está pasando’, me marca. Y me dice: ‘gorda, tranquila, pero me acaba de pasar esto. Me voy a tardar de llegar a donde tenía que llegar porque voy directo a hacer la denuncia. Voy con los policías, me acaban de atracar, me quitaron esto y esto. A mi amigo que venía de copiloto lo encañonaron con la pistola’”, relató la famosa.

Ferka revela detalles del asalto a Jorge Loza

Sobre los pormenores del hurto, María Fernanda narró: “Me dijo: ‘obviamente me puso todo nervioso. Te pasan mil emociones en la cabeza’. Entonces eran ocho, ocho y media en un puente del periférico. Te encañonan, pues ya ves que te encierran como los coches. Se bajaron, lamentablemente tienen la mala costumbre de bajar los vidrios a las altas horas de la noche. Y encañonados aquí con la pistola en el pecho”.

No obstante, la exparticipante del ‘La casa de los famosos México’ indicó que las autoridades han mostrado interés por capturar a los delincuentes que pusieron en peligro la vida de Jorge y de su acompañante.

“No recuerdo el nombre de los oficiales, pero han estado como muy al pendiente. Son celulares, dinero, carteras. Gracias a Dios no los bajaron del coche”, expuso sobre lo robado.

Y añadió: “Sí, le están regresando las llamadas de: ‘claro, ya vimos las placas’, ya los cacharon. Ya saben dónde están, gracias a Dios, por esta situación de Find My iPhone. Pero bueno, necesitan obviamente que se salgan porque no hay un documento para entrar donde están”.

Finalmente, Ferka exhortó a la ciudadanía a no quedarse callada y denunciar este tipo de situaciones para que no se repitan. “Eso es lo importante, hacer las cosas que tenemos nuestro derecho y alzar la voz”, concluyó.