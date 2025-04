Profeco alerta a las personas consumidoras por eventos falsos

Durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó que, a través de quejas de las y los consumidores, así como de monitoreos que realiza la dependencia, se detectaron eventos falsos cuyos boletos se venden mediante redes sociales y páginas de internet.

Nos llama la atención porque algunos están preciados en dólares o manejan precios que no corresponden a la realidad”, alertó.

Como ejemplos mencionó los eventos Titanic The Exhibition, que a pesar de haberse llevado a cabo en otros países, el proyecto no llegó a México, y otro es un evento que se difundió como Festival Tailandés. Indicó que personal encargado de las sedes aseguró no tener conocimiento de los eventos.

Agregó que la Profeco ha recibido algunas quejas, las cuales se encuentran en proceso de conciliación.

En estos casos, dijo, se recomienda verificar que la venta de las entradas sea en los sitios oficiales; consultar las carteleras de los lugares que fungirán como sedes, para corroborar que esté programado el evento; y revisar que los precios se exhiban en pesos mexicanos, como lo estipula la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Precio promedio nacional de la gasolina regular es de $23.63

Al presentar el reporte semanal sobre el precio de la gasolina regular, el titular de la Profeco destacó que el precio promedio a nivel nacional, al 25 de abril, es de $23.63 pesos.

Hay que recordar que la presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, y que instituciones y empresas gasolineras han realizado muchos esfuerzos para vender el litro del combustible en menos de $24 pesos”, resaltó.

El servidor público presentó un mapa con el precio promedio del litro de gasolina regular, por regiones, donde se aprecia que en casi todas está por debajo de los 24 pesos: en el Noroeste se ubica en $23.56 pesos; en el Norte, $22.74 pesos; en el Noreste, $23.28 pesos; para el Golfo, $23.74 pesos; en el Sureste, $24 pesos; en el Sur, $23.91 pesos; en la región Centro $23.69 pesos y en el Occidente $23.93 pesos.

El titular de la Profeco señaló que en la zona sureste se mantienen los esfuerzos para reducir el precio.

En cuanto al monitoreo de precios que se realiza a través de Quién es Quién en los Precios de Combustibles, el servidor público expresó que, del 14 al 20 de abril, el precio más bajo fue de $23.12 pesos por litro, en Servicio San Felipe de Puebla, grupo Pemex, en Puebla, Puebla. El precio más caro estuvo en Petromax, de Petro 7 Seven, en Chihuahua, Chihuahua, en $24.99 pesos el litro.

Quién es Quién en los Precios de Productos de Primera Necesidad

Al referirse a la revisión de precios que la dependencia a su cargo hace a los 24 productos que conforman la canasta básica, Escalante Ruiz subrayó la reducción de los precios de algunos de ellos, “la semana pasada les informamos la disminución de precios de algunos productos, esto desde que la presidenta Sheinbaum Pardo encabezó, en noviembre de 2024, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) al presente mes de abril, esto en beneficio de los bolsillos de las familias mexicanas”, dijo.

Tal es el caso del kilogramo de arroz, que en la primera semana de noviembre pasado tuvo un precio de $17.73, mientras que en la tercera semana de abril de 2025 fue de $15.78 pesos, una reducción del 11%.

El precio del kilo de azúcar morena para el mismo periodo pasó de $28.58 a $25.52 pesos, una baja de 10.7%; mientras que el del kilo de papa fue de $39.57 a $27.39 pesos, una disminución de 30.8%.

En cuanto a los precios de la canasta básica el titular de la Profeco refirió que, del 14 al 16 de abril, el precio más bajo que se encontró fue de $712.80 pesos y lo tuvo Walmart Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua; el precio más caro, de $1,012.70 pesos, se registró en Walmart Hipódromo, en Tijuana, Baja California.

El monitoreo de precios en tres ciudades se realizó esta ocasión en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; Villahermosa, Tabasco, y Tampico, Tamaulipas. Para el primer caso el precio más bajo fue de $815.70 pesos, se ubicó en Soriana Híper Gran Terraza Coapa; el más caro, de $891 pesos, en Walmart Villa Coapa, que se encuentra por debajo del precio meta de $910 pesos. Villahermosa, Tabasco tuvo el precio más bajo, de $794.30 pesos, en Chedraui Mina; mientras que el precio más caro fue de $867.70 pesos, en Bodega Aurrera Guayabal, que también es menor al precio establecido en el PACIC.

En la tercera ciudad, Soriana Híper Ejército tuvo el precio más bajo en $822.90 pesos, y el precio más caro, de $994.55 pesos, se localizó en H.E.B Ejército.

Finalmente, Iván Escalante Ruiz mencionó el contenido especial de la Revista del Consumidor de este mes, relacionado con el festejo del Día del niño y de la niña, tal como el artículo Los alimentos del futuro, escrito por Rafa Carbajal. También juegos de mesa, como serpientes y escaleras del ahorro y consumo responsable, y sopa de letras. Para la lectura recomendó el cuento Cocodrilo va al dentista, publicado en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE). -