La prima de Ángela Aguilar conquista la red con coqueto estilo vaquero

Las tendencias de moda para este 2023 tienen una larga lista de estilos para retomar que van desde la fiebre por los looks de Barbie hasta una imagen gótica como la que se impuso tras el estreno de "Merlina"; sin embargo, no son las únicas apuestas del año y como un adelanto de lo que se verá durante la temporada primavera-verano, ya podemos afirmar que un look vaquero siempre será ideal para causar furor y robarse todas las miradas como toda una fashionsita.

Prueba de ello es que cada vez es más común ver en redes sociales outfits con un estilo vaquero tanto en influencers como en famosas y una de las últimas en sorprender con una cátedra de moda fue Majo Aguilar, quien con una sola foto conquistó la red e impuso el look ideal tanto para lo que resta del invierno, como para el resto del año. Aunque la apuesta de la cantante es magnífica para lucir en tendencia, basta con recurrir a los básicos del guardarropa y al calzado estrella del 2023.

Los looks cow boy serán tendencia este año, afirma Majo Aguilar

De acuerdo con la prima de Ángela Aguilar, lucir el estilo vaquero o cow boy con un toque muy chic y femenino sí es posible, en especial si se apuesta por una falda larga con estampado como la que presumió este fin de semana a través de su cuenta oficial de Instagram. Para la ocasión, la guapa cantante demostró que una prenda holgada y por arriba de la rodilla es indispensable para lucir a la moda, por supuesto, siempre acompañada de:

Un suéter de punto

Botas texanas

Una imagen relajada y a la moda es posible con una combinación como esta. (Foto: IG @majo__aguilar)

Por supuesto, en su cátedra de moda la famosa de 28 años dejó en claro que para un estilo como este no siempre son necesarios los tonos marrones, pues un look monocromático en negro ayuda a conseguir la imagen perfecta y con la cual lucir relajada, pero sin perder de vista el glamur. De acuerdo con las tendencias que lució, un suéter de punto ayuda con los días más fríos, aunque para los próximos meses con calor un top o blusa sin mangas darán el toque final.

Cabe destacar que aunque otras famosas han impuesto este estilo con prendas de mezclilla, otros básicos del guardarropa también ayudan a conseguir el estilo ideal y atemporal, pero un truco para conseguir el toque vaquero es agregar unas botas texanas tal y como demostró Majo Aguilar. Pues este tipo de calzado ayuda a conseguir la imagen y al mismo tiempo a lucir a la moda, pues se trata del calzado estrella desde hace meses y que todas las mujeres deben de tener en todos los colores.

"A mí me bautizaron con un trago de tequila #rancheragalactica", fue el mensaje con el que la prima de Ángela Aguilar cautivó en la red. Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos, pues al igual que en cada ocasión presumió su belleza con un look de impacto, algo que sin duda es herencia por parte de su familia. "Bella", "qué guapísima" y "hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación de Instagram.

