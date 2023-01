Georgina Rodríguez confirma que las uñas magnéticas serán tendencia este 2023

Las tendencias de manicura para este 2023 son muchas y muy variadas, pues así como los tonos pastel del baby pink o el baby blue se verán por todos lados, hay otras apuestas que no salen del radar como es el caso de las uñas negras o rojas que han presumido una larga lista de celebridades, es decir, nuestra mejor inspiración a la hora de elegir los looks con los que se espera arrasar en una temporada. Por supuesto, llevar un solo color no siempre es la apuesta idean para las amantes de unas uñas arregladas y elegantes, de ahí que no sorprenda que se lleven técnicas de todos los estilos para presumir las manos.

Aunque en las últimas semanas se había confirmado que las uñas ombré y su degradado elegante eran perfectas para este 2023, ahora sabemos que no son la única alternativa para causar furor y que entre las opciones para lograr una manicura perfecta existen otras opciones. Una de las grandes apuestas del momento son las famosas uñas magnéticas de las que ya te hemos contado, pero que ahora Georgina Rodríguez presumió en sus redes sociales con una glamurosa y lujosas sesión de fotos.

Mientras Georgina Rodríguez se enfrenta a los rumores de supuesta ruptura con Cristiano Ronaldo y ajustarse a las normas que debe de seguir ahora que su residencia oficial será en Arabia Saudita, la guapa modelo sigue demostrando por qué es el ícono más importante de la moda y la belleza. Aunque hay mucho que resaltar, en esta ocasión lo que llamó la atención es que se sumó a la fiebre de las uñas magnéticas.

El efecto se consigue gracias a un imán. (Foto: IG @georginagio)

Por supuesto, no lo hizo eligiendo cualquier tono al azar, sino recordando otras de las tendencias de este 2023 primero al elegir unas uñas cortas y con forma de almendra, después aplicando un tono de esmalte de forma uniforme sobre toda la superficie de las uñas y ayudándose de un imán para conseguir el efecto. Por último, no se puede pasar por alto la elección de un color oscuro que recuerda a una tonalidad vino, pero que en realidad es perfecta para sumarse al Viva Magenta, el color de este año según Pantone.

Todo lo anterior resulta perfecto para presumir una manicura a la moda y con las tendencias del año, además que es perfecta para conseguir una larga lista de cualidades, pues un tono como el que eligió Georgina Rodríguez se puede llevar a cualquier edad, en cualquier mes y aún así resaltar:

La elegancia

El glamur

El coraje

La valentía

La diversión

Un efecto rejuvenecedor

Consigue los looks perfectos con esta manicura. (Foto: IG @georginagio)

Una de las mejores partes de presumir unas uñas magnéticas es que también se consigue una manicura única. ¿La razón?, pues que al aplicar el esmalte y antes que se seque hay que dejar pasar un imán sobre la superficie de la uña y con ello redireccionar el metal y por lo tanto el brillo hacia una dirección en específico hasta conseguir el resultado deseado. Es por ello que se trata de la apuesta perfecta para las mujeres únicas, auténticas, originales y muy creativas.

Por supuesto, gracias al listado anterior unas uñas como estas se pueden combinar y darle el toque final a cualquier look, y ni hablar de la joyería pues la propia Georgina Rodríguez agregó tanto diamantes como piedras preciosas y la manicura resalta como ninca. ¿Te sumarías a esta tendencia del 2023?

